Обычная жизнь — вне доступа. Петербургская пенсионерка просит о помощи

У Натальи Александровны уже много лет проблемы с лёгкими, и она уже не может обойтись без кислородного концентратора. Дома у пенсионерки есть стационарный аппарат. Он помогает, но женщина буквально к нему «привязана» — с громоздким оборудованием она никуда не может выйти.
Наталья Александровна Браславская, 68 лет.
Необходим портативный концентратор для лечения тяжёлой хронической бронхиальной астмы.
Стоимость 315 500 руб.
Родилась Наталья Александровна в Краснодарском крае. В Ленинград переехала сразу после школы — подруги сагитировали. Устроилась работать на фабрику «Скороход», параллельно окончила техникум и до самой перестройки трудилась инженером в производственном отделе. В 90-е, когда всё стало разваливаться, перешла в Ленгазтеплострой, где и проработала до пенсии.
Проблемы с лёгкими у Натальи Александровны начались давно: постоянные ангины сменились бронхитами, которые переросли в тяжёлую бронхиальную астму. В последнее время женщину регулярно госпитализируют с серьёзными обострениями.
Сейчас Наталья Александровна уже не может обходиться без дополнительного кислорода. Дома у неё есть стационарный кислородный концентратор. Однако пользоваться им на улице невозможно, прибор слишком большой и тяжёлый.
«Обидно, что никуда не могу пойти, поехать, — сетует пенсионерка. — Пожилые люди всё время куда-то ездят, на экскурсии, в поездки, участвуют в разных мероприятиях. А я никуда не могу, я привязана к дому».
Помочь может портативный кислородный концентратор. Компактный прибор много не весит, крепится на поясе, с ним можно вести совершенно полноценную жизнь. Но Наталья Александровна получает пенсию
Наталья Александровна обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам. Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрано 10 тысяч рублей.
Пенсионерка надеется, что неравнодушные и отзывчивые люди вернут ей возможность жить обычной жизнью, которая сейчас недоступна.
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Команда фонда «Долго и счастливо» вновь благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки» за помощь, оказанную пенсионерам:
«Сердечно благодарим читателей «Фонтанки» за участие и доброту! Благодаря вашей активной поддержке мы оплатили и передали Зое Григорьевне Соловьевой комплект индивидуально подобранных цифровых слуховых аппаратов. Более 70-ти человек откликнулись на её просьбу о помощи — и это очень нас радует и вдохновляет на дальнейшую работу. При получении слуховых аппаратов Зоя Григорьевна просила передать слова глубокой благодарности всем, кто поддержал её в трудный момент. Что мы и делаем с большим удовольствием».