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    Обычная жизнь — вне доступа. Петербургская пенсионерка просит о помощи

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    У Натальи Александровны уже много лет проблемы с лёгкими, и она уже не может обойтись без кислородного концентратора. Дома у пенсионерки есть стационарный аппарат. Он помогает, но женщина буквально к нему «привязана» — с громоздким оборудованием она никуда не может выйти.

    Наталья Александровна Браславская, 68 лет.

    Необходим портативный концентратор для лечения тяжёлой хронической бронхиальной астмы.

    Стоимость 315 500 руб.

    Родилась Наталья Александровна в Краснодарском крае. В Ленинград переехала сразу после школы — подруги сагитировали. Устроилась работать на фабрику «Скороход», параллельно окончила техникум и до самой перестройки трудилась инженером в производственном отделе. В 90-е, когда всё стало разваливаться, перешла в Ленгазтеплострой, где и проработала до пенсии.

    Проблемы с лёгкими у Натальи Александровны начались давно: постоянные ангины сменились бронхитами, которые переросли в тяжёлую бронхиальную астму. В последнее время женщину регулярно госпитализируют с серьёзными обострениями.

    Сейчас Наталья Александровна уже не может обходиться без дополнительного кислорода. Дома у неё есть стационарный кислородный концентратор. Однако пользоваться им на улице невозможно, прибор слишком большой и тяжёлый.

    «Обидно, что никуда не могу пойти, поехать, — сетует пенсионерка. — Пожилые люди всё время куда-то ездят, на экскурсии, в поездки, участвуют в разных мероприятиях. А я никуда не могу, я привязана к дому».

    Помочь может портативный кислородный концентратор. Компактный прибор много не весит, крепится на поясе, с ним можно вести совершенно полноценную жизнь. Но Наталья Александровна получает пенсию 15 900 рублей, а портативный кислородный концентратор стоит более 300 тысяч. Рассчитывать на помощь государства не приходится, прибор не входит в перечень льготных средств реабилитации.

    Наталья Александровна обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам. Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрано 10 тысяч рублей.

    Пенсионерка надеется, что неравнодушные и отзывчивые люди вернут ей возможность жить обычной жизнью, которая сейчас недоступна.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    Команда фонда «Долго и счастливо» вновь благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки» за помощь, оказанную пенсионерам:

    «Сердечно благодарим читателей «Фонтанки» за участие и доброту! Благодаря вашей активной поддержке мы оплатили и передали Зое Григорьевне Соловьевой комплект индивидуально подобранных цифровых слуховых аппаратов. Более 70-ти человек откликнулись на её просьбу о помощи — и это очень нас радует и вдохновляет на дальнейшую работу. При получении слуховых аппаратов Зоя Григорьевна просила передать слова глубокой благодарности всем, кто поддержал её в трудный момент. Что мы и делаем с большим удовольствием».

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