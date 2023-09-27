Обычная жизнь — вне доступа. Петербургская пенсионерка просит о помощи

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У Натальи Александровны уже много лет проблемы с лёгкими, и она уже не может обойтись без кислородного концентратора. Дома у пенсионерки есть стационарный аппарат. Он помогает, но женщина буквально к нему «привязана» — с громоздким оборудованием она никуда не может выйти.



Наталья Александровна Браславская, 68 лет.

Необходим портативный концентратор для лечения тяжёлой хронической бронхиальной астмы.

Стоимость 315 500 руб.

Родилась Наталья Александровна в Краснодарском крае. В Ленинград переехала сразу после школы — подруги сагитировали. Устроилась работать на фабрику «Скороход», параллельно окончила техникум и до самой перестройки трудилась инженером в производственном отделе. В 90-е, когда всё стало разваливаться, перешла в Ленгазтеплострой, где и проработала до пенсии.



Проблемы с лёгкими у Натальи Александровны начались давно: постоянные ангины сменились бронхитами, которые переросли в тяжёлую бронхиальную астму. В последнее время женщину регулярно госпитализируют с серьёзными обострениями.

Сейчас Наталья Александровна уже не может обходиться без дополнительного кислорода. Дома у неё есть стационарный кислородный концентратор. Однако пользоваться им на улице невозможно, прибор слишком большой и тяжёлый.

«Обидно, что никуда не могу пойти, поехать, — сетует пенсионерка. — Пожилые люди всё время куда-то ездят, на экскурсии, в поездки, участвуют в разных мероприятиях. А я никуда не могу, я привязана к дому».



Помочь может портативный кислородный концентратор. Компактный прибор много не весит, крепится на поясе, с ним можно вести совершенно полноценную жизнь. Но Наталья Александровна получает пенсию 15 900 рублей, а портативный кислородный концентратор стоит более 300 тысяч. Рассчитывать на помощь государства не приходится, прибор не входит в перечень льготных средств реабилитации.



Наталья Александровна обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам. Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрано 10 тысяч рублей.



Пенсионерка надеется, что неравнодушные и отзывчивые люди вернут ей возможность жить обычной жизнью, которая сейчас недоступна.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Команда фонда «Долго и счастливо» вновь благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки» за помощь, оказанную пенсионерам:

