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    В России узаконят посуточную аренду жилья

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    6 комментариев

    В Госдуму внесли законопроект, который отрегулирует посуточную аренду жилья. Документ появился в базе парламента. Пакет поправок в Жилищный кодекс разработало правительство.

    Изменения в кодексе разрешат собственникам сдавать квартиры на короткие сроки, если это не мешает соседям и не нарушает их права. Кроме того, собственник может сдавать жилье по договору найма или безвозмездного пользования, если проживающие будут соблюдать правила содержания общедомового имущества.

    При этом в законопроекте не указаны обязательные требования об оформлении этой услуги как предпринимательской.

    Как сообщает «Коммерсантъ», Минстрой разработал документ о посуточной аренде после решения Конституционного суда. Поводом стала жалоба предпринимателя из Пскова, которому суды запретили сдавать свое жилье посуточно после жалоб соседей. Конституционный суд признал спорную норму Жилищного кодекса.

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    Комментарии 4

    chip127 Сен 2023 в 12:52
    А как же граждане, им же будут мешать гостиничные услуги в квартире по соседству? Помню как Путин про запрет митингов вещал, дескать мешают гражданам пройти, шумят... А тут деньги в казну, ну и пусть шумят!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 12:42
    А как это отрегулировать при суточной аренде? При долговременной понятно- шумят, орут, мешают соседям - можно выселить. А если сутки - спокойное жильцы, а на следующий день заселятся наркоши ночку переспать, а не следующий - сексуально озабоченная группа. Они и так быстро съедут. Так и будут меняться неадекваты соседям на радость.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 12:32
    В России узаконят посуточную аренду жилья:

    знать у важных и нужных людей собрался достаточный фонд для сдачи в аренду.
    +0−0
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