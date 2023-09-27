В России узаконят посуточную аренду жилья:

В Госдуму внесли законопроект, который отрегулирует посуточную аренду жилья. Документ появился в базе парламента. Пакет поправок в Жилищный кодекс разработало правительство.



Изменения в кодексе разрешат собственникам сдавать квартиры на короткие сроки, если это не мешает соседям и не нарушает их права. Кроме того, собственник может сдавать жилье по договору найма или безвозмездного пользования, если проживающие будут соблюдать правила содержания общедомового имущества.



При этом в законопроекте не указаны обязательные требования об оформлении этой услуги как предпринимательской.

