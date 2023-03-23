КС: Посуточную сдачу жилья нельзя автоматически приравнивать к гостиничным услугам

Урегулировать особенности краткосрочной сдачи жилья в многоквартирных домах предложил Конституционный суд России. Только посуточная аренда или реклама на профильных сайтах не могут быть основанием для признания квартиры гостиничным номером.



Соответствующее решение КС огласил 23 марта. Поводом для разбирательства стала жалоба псковского предпринимателя Павла Бахирева. Противоречие Основному закону он усмотрел в третьей части статьи 17 Жилищного кодекса, которая запрещает размещение гостиниц в жилых помещениях.



Согласно материалам, Бахирев сдавал принадлежащую ему однокомнатную квартиру в центре Пскова, в том числе — посуточно. Деятельность зарегистрирована, предприниматель заключал договоры, не забывал платить налоги. Однако среди жильцов многоквартирного дома нашлись недовольные частой сменой соседей. В суде они утверждали, что арендаторы шумят и досаждают ночным весельем так, что не раз приезжала полиция.

