КС: Посуточную сдачу жилья нельзя автоматически приравнивать к гостиничным услугам

Урегулировать особенности краткосрочной сдачи жилья в многоквартирных домах предложил Конституционный суд России. Только посуточная аренда или реклама на профильных сайтах не могут быть основанием для признания квартиры гостиничным номером.
Соответствующее решение КС огласил 23 марта. Поводом для разбирательства стала жалоба псковского предпринимателя Павла Бахирева. Противоречие Основному закону он усмотрел в третьей части статьи 17 Жилищного кодекса, которая запрещает размещение гостиниц в жилых помещениях.
Согласно материалам, Бахирев сдавал принадлежащую ему однокомнатную квартиру в центре Пскова, в том числе — посуточно. Деятельность зарегистрирована, предприниматель заключал договоры, не забывал платить налоги. Однако среди жильцов многоквартирного дома нашлись недовольные частой сменой соседей. В суде они утверждали, что арендаторы шумят и досаждают ночным весельем так, что не раз приезжала полиция.
Бахирев настаивает, что под хостел свои 50 квадратных метров не переоборудовал. Единственная услуга, которую предоставляли квартирантам, — проживание. Тем не менее первая инстанция увидела в квартире гостиничный номер. Подтверждением этому сочли в том числе рекламу на Booking с использованием в описании терминологии сайта и посуточный расчёт.
Оспорить решение предпринимателю не удалось.
Конституционный суд признал спорную норму Жилищного кодекса соответствующей Конституции. Она не предполагает запрета сдавать квартиру посуточно, если это не создаёт существенных неудобств для других жильцов. В КС отметили, что краткосрочный наём является существенным подспорьем для развития туризма.
Собственник вправе сдавать жилое помещение по договору найма для проживания гражданам. Максимальный срок — 5 лет, при этом минимум в законах не установлен. Нет и критериев, определяющих, когда допустимый краткосрочный наём перерастает в запрещённые гостиничные услуги. Между тем, как подчёркивает КС, это не препятствует судам оценить все обстоятельства.
Суд заключил, что пробел в норме есть, хотя и не конституционно значимый. Его возможно компенсировать нормативно.
«Федеральному законодателю надлежит принять меры к урегулированию особенностей краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах, поддерживая необходимый баланс интересов всех участников таких правоотношений», — постановили в КС.
Специальные правила для отдельных местностей, например курортов или туристических мест, могут быть установлены на федеральном уровне или отдельно в регионах. Решения по делу Бахирева должны быть пересмотрены в соответствии с новым истолкованием.