Севастопольские торговые центры подготовили укрытия с запасами воды

Торговые центры Севастополя организовали убежища для гражданского населения. Об этом 27 сентября сообщает ForPost со ссылкой на бизнес-омбудсмена Илью Пестерникова.
По его словам, соответствующее соглашение было заключено с предпринимателями почти год назад. На сегодняшний день обустроенность мест защищенного пребывания намного лучше. Собственники ТЦ, помимо подготовки помещений, сделали запасы воды для граждан, которым придется укрываться на их территории. Уполномоченный отметил, что возможность оборудования убежищ есть не везде. Лучше всего для этих целей подходят паркинг и другие подземные помещения.
Если тревога застанет жителей рядом с торговым центром, где негде спрятаться, убежище можно будет отыскать по табличкам на стенах. Бизнес-омбудсмен назвал самый безопасный в плане укрытий ТЦ. Это торговый центр «Муссон», в котором сразу несколько помещений, где можно переждать опасность, в том числе подземный паркинг.
Накануне стало известно, что во время одной из воздушных тревог, когда российские военные отражали ракетный удар, из ДК рыбаков выгнали детей и их родителей. Сотрудник учреждения посоветовал оказавшимся под открытым небом людям идти к себе домой и прятаться в своих подвалах. Мэр Севастополя Михаил Развожаев назвал это идиотизмом и пообещал разобраться.