Петербуржец ужаснулся белой мути в воде Обводного канала

В ночные часы 27 сентября с Ново-Каменного моста в Санкт-Петербурге читатель «Фонтанки» заметил, как в воде Обводного канала появилось белое мутное вещество. Происхождение загадочной субстанции неизвестно.
читатель «Фонтанки»
По словам Константина, который поделился с редакцией видеозаписью случившегося, над водой стоял сильный токсичный запах. Это произошло в 2 часа ночи.
В пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщили, что обращений по данному факту не было.
Если вы стали свидетелем слива химикатов, необходимо звонить в мобильную экологическую дежурную службу по номеру 417-59-36. Она работает круглосуточно.