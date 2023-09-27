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    Петербуржец ужаснулся белой мути в воде Обводного канала

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    4 комментария

    В ночные часы 27 сентября с Ново-Каменного моста в Санкт-Петербурге читатель «Фонтанки» заметил, как в воде Обводного канала появилось белое мутное вещество. Происхождение загадочной субстанции неизвестно.

    читатель «Фонтанки»

    По словам Константина, который поделился с редакцией видеозаписью случившегося, над водой стоял сильный токсичный запах. Это произошло в 2 часа ночи.

    В пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщили, что обращений по данному факту не было.

    Если вы стали свидетелем слива химикатов, необходимо звонить в мобильную экологическую дежурную службу по номеру 417-59-36. Она работает круглосуточно.

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    Обводный каналСливХимикаты
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    Комментарии 4

    Гость27 Сен 2023 в 12:45
    Осушить бесполезный канал. Хотели так от наводнений защититься. А сейчас сделать трассу и подземную парковку лучше. Или наоборот, трассу подземную.
    +0−0
    triton197727 Сен 2023 в 11:53
    Т.н. "подводная пыль" прет)
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 11:52
    Враги народа.

    В средневековой европе колодцы тоже по ночам отравляли.
    +0−0
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