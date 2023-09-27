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    На дороге к крупному садоводству под Петербургом укладывают асфальт. Смотрите видео с высоты

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    7 комментариев
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    В Волховском районе Ленобласти вовсю идет ремонт дороги от Мурманского шоссе до крупного садоводческого массива в Пупышево. На сегодняшний день по совместной программе Петербурга и области доделали две «дачные» дороги и пять участков находятся в работе.

    На подъезде к садоводческому массиву «Пупышево» со стороны Волхова срезали 5 километров старого разрушенного асфальта, заменили водопропускную трубу и начинают укладывать новое дорожное покрытие, рассказали 27 сентября в дорожном комитете Ленобласти. Это седьмая дорога к садоводствам, которая ремонтируется в 2023 году по совместной программе города и области.

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    Две из этих семи уже привели в порядок — это дорога от Чащи в сторону Кремено и подъезд к Захожью около Никольского. Их отремонтировали полностью, заменив асфальт на 5 и 6 километрах соответственно. Помимо этого, на участках укрепили обочины и поставили дорожные знаки.

    Дорожный комитет Ленобласти

    Помимо подъезда к Пупышево, сейчас в работе находятся дорога между Красным Маяком и Дивенской в Лужском районе, въезд в массив «Красницы» под Гатчиной, подъезд к деревне Славянка в Кировском районе и дорога от Выборгского шоссе до Пасторского озера во Всеволожском районе.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Ленинградская областьРемонт дорог
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    Комментарии 7

    McGillavry27 Сен 2023 в 12:41
    Плохо, что в начале Комендантского проспекта нет садоводств.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 12:35
    На этой трассе мост через Неву капитально менять надо. Разводной, которой постоянно разводят днем для прохода по Неве высоких яхт и судов, на высокий неразводной. Все новые мосты строят с такой высотой, чтобы все суда и яхты свободно проходили под ними. А мост через Неву на трассе "Кола" морально устарел и памятником не является, чтобы заниматься его реконструкцией. Поэтому спокойно его можно сносить и строить вместо него новый более широкий и высотный неразводной мост
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 12:33
    в Пупышево какая то важная персона прикупила землицы походу
    +0−0
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