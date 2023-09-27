На дороге к крупному садоводству под Петербургом укладывают асфальт. Смотрите видео с высоты

В Волховском районе Ленобласти вовсю идет ремонт дороги от Мурманского шоссе до крупного садоводческого массива в Пупышево. На сегодняшний день по совместной программе Петербурга и области доделали две «дачные» дороги и пять участков находятся в работе.
На подъезде к садоводческому массиву «Пупышево» со стороны Волхова срезали 5 километров старого разрушенного асфальта, заменили водопропускную трубу и начинают укладывать новое дорожное покрытие, рассказали 27 сентября в дорожном комитете Ленобласти. Это седьмая дорога к садоводствам, которая ремонтируется в 2023 году по совместной программе города и области.
Две из этих семи уже привели в порядок — это дорога от Чащи в сторону Кремено и подъезд к Захожью около Никольского. Их отремонтировали полностью, заменив асфальт на 5 и 6 километрах соответственно. Помимо этого, на участках укрепили обочины и поставили дорожные знаки.
Дорожный комитет Ленобласти
Помимо подъезда к Пупышево, сейчас в работе находятся дорога между Красным Маяком и Дивенской в Лужском районе, въезд в массив «Красницы» под Гатчиной, подъезд к деревне Славянка в Кировском районе и дорога от Выборгского шоссе до Пасторского озера во Всеволожском районе.