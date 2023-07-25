Дачникам отремонтируют дорогу от Мурманского шоссе к садоводству в Пупышево

В Ленобласти продолжают приводить в порядок дороги к садоводствам. Следующим в планах на 2023 год станет подъезд к Пупышево в Волховском районе.



На подъезде от Мурманского шоссе к садоводческому массиву «Пупышево» возле одноименной деревни заменят асфальт, укрепят обочины и установят новые дорожные знаки, сообщили 25 июля в правительстве Ленобласти. Работы на участке протяженностью чуть более 4 километров начнутся в этом году.