Дачникам отремонтируют дорогу от Мурманского шоссе к садоводству в Пупышево

В Ленобласти продолжают приводить в порядок дороги к садоводствам. Следующим в планах на 2023 год станет подъезд к Пупышево в Волховском районе.
На подъезде от Мурманского шоссе к садоводческому массиву «Пупышево» возле одноименной деревни заменят асфальт, укрепят обочины и установят новые дорожные знаки, сообщили 25 июля в правительстве Ленобласти. Работы на участке протяженностью чуть более 4 километров начнутся в этом году.
«Пупышево» — один из крупнейших садоводческих массивов в Ленобласти, основан он был во второй половине прошлого века. Это будет уже седьмая дорога к садоводствам, отремонтированная в регионе по совместной программе Ленобласти и Петербурга. На двух других — подъезде к Захожью в Тосненском районе и от Чащи в сторону Кремено в Гатчинском — работы уже подходят к концу: дорожники заменили асфальт и сейчас укрепляют обочины. На дороге Ящера — Кузнецово в Лужском районе завершают очистку полосы отвода.
Еще для трех участков — во Всеволожском, Гатчинском и Кировском районах — местные власти определяют подрядчиков. Речь идет о дороге Выборгское шоссе — Пасторское озеро, въезде в массив «Красницы» и подъезде к деревне Славянка соответственно.