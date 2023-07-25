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    Дачникам отремонтируют дорогу от Мурманского шоссе к садоводству в Пупышево

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    Фото: дорожный комитет Ленобласти
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    В Ленобласти продолжают приводить в порядок дороги к садоводствам. Следующим в планах на 2023 год станет подъезд к Пупышево в Волховском районе.

    На подъезде от Мурманского шоссе к садоводческому массиву «Пупышево» возле одноименной деревни заменят асфальт, укрепят обочины и установят новые дорожные знаки, сообщили 25 июля в правительстве Ленобласти. Работы на участке протяженностью чуть более 4 километров начнутся в этом году.

    подъезд к Захожью
    подъезд к ЗахожьюФото: дорожный комитет Ленобласти
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    «Пупышево» — один из крупнейших садоводческих массивов в Ленобласти, основан он был во второй половине прошлого века. Это будет уже седьмая дорога к садоводствам, отремонтированная в регионе по совместной программе Ленобласти и Петербурга. На двух других — подъезде к Захожью в Тосненском районе и от Чащи в сторону Кремено в Гатчинском — работы уже подходят к концу: дорожники заменили асфальт и сейчас укрепляют обочины. На дороге Ящера — Кузнецово в Лужском районе завершают очистку полосы отвода.

    подъезд к Захожью
    подъезд к ЗахожьюФото: дорожный комитет Ленобласти
    подъезд к Захожью
    подъезд к ЗахожьюФото: дорожный комитет Ленобласти
    подъезд к Захожью
    подъезд к ЗахожьюФото: дорожный комитет Ленобласти
    подъезд к Захожью
    подъезд к ЗахожьюФото: дорожный комитет Ленобласти
    подъезд к Захожью
    подъезд к ЗахожьюФото: дорожный комитет Ленобласти
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    Еще для трех участков — во Всеволожском, Гатчинском и Кировском районах — местные власти определяют подрядчиков. Речь идет о дороге Выборгское шоссе — Пасторское озеро, въезде в массив «Красницы» и подъезде к деревне Славянка соответственно.

    Фото: дорожный комитет Ленобласти
    подъезд к Захожью
    подъезд к ЗахожьюФото: дорожный комитет Ленобласти

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