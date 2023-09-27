Проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч вносят в Госдуму

Группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о нулевом налоге на доходы физлиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС.



Сейчас НДФЛ составляет 13% для граждан, чей годовой доход ниже 5 миллионов рублей, и 15% для тех, у кого выше.



Авторы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ. По их оценке, 30 тысяч рублей — оптимальный порог для отмены НДФЛ. Они рассчитывают, что такая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

