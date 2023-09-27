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    Проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч вносят в Госдуму

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    Группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о нулевом налоге на доходы физлиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС.

    Сейчас НДФЛ составляет 13% для граждан, чей годовой доход ниже 5 миллионов рублей, и 15% для тех, у кого выше.

    Авторы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ. По их оценке, 30 тысяч рублей — оптимальный порог для отмены НДФЛ. Они рассчитывают, что такая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

    В правительстве проект сочли недоработанным, объяснив, что воспользоваться данной мерой смогут не только малоимущие.

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    Комментарии 31

    Гость27 Сен 2023 в 10:34
    Не примут этот законопроект. Полно бедных регионов, где высока доля таких низкооплачиваемых, например Калмыкия. И у них в таком случае выпадет значительная часть налоговых поступлений в бюджете их дотационных регионов
    +1−0
    26184725127 Сен 2023 в 10:25
    Ладно, одну обязанность перед государством, перед обществом с малоимущего человека снимают.
    А прав каких-либо его лишают при этом?

    Например, не платишь НДФЛ - значит не избираешь и не можешь быть избранным.
    Ну или лишаешься возможности приобретать недвижимое имущество (право собственности просто не зарегистрируют).
    Или ещё что.

    Должен же быть какой-то баланс прав и обязанностей.
    +1−0
    28028389727 Сен 2023 в 10:18
    хотя бы пообещать...
    +1−0
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