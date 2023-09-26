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    Роспотребнадзор поддержал идею разработать стандарты для приготовления шавермы

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    31 комментарий

    Роспотребнадзор начал работать над введением знака качества для точек с шавермой. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Именно он выступил инициатором подобного нововведения.

    По словам Даванкова, Роспотребнадзор создаст стандарт приготовления шавермы с ее правильным сбалансированным составом, которым владельцы точек общепита смогут пользоваться добровольно. Кроме того, ведомство разработает специальную маркировку, которой продавцы, все так же добровольно, смогут помечать свою продукцию, если она приготовлена по стандартам.

    До этого вице-спикер сообщал, что стандарт шавермы рассмотрят в Госдуме в начале осенней сессии.

    Ранее 22 человека отравились шавермой в городе Льгов Курской области. 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.

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    Комментарии 31

    Гость26 Сен 2023 в 21:11
    Переименовать шаверма -вкусно и недорого
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 21:04
    Предлагаю Роспотребнадзору более простой и действенный вариант. Выпустить стандарт потребления шаурмы/шавермы: "Не жрать эту дрянь."
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 20:42
    Сейчас шаверму есть опасно. Цену не поднимают на шаварму не смотря на инфлацию. Но при этом ухудшают качество продукта. Во многих точках сейчас часть мяса заменяют на сублимированную отрыжку куропатки. Спасибо Василичу скажите, таков план.
    +1−0
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