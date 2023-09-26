Роспотребнадзор поддержал идею разработать стандарты для приготовления шавермы

Роспотребнадзор начал работать над введением знака качества для точек с шавермой. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Именно он выступил инициатором подобного нововведения.



По словам Даванкова, Роспотребнадзор создаст стандарт приготовления шавермы с ее правильным сбалансированным составом, которым владельцы точек общепита смогут пользоваться добровольно. Кроме того, ведомство разработает специальную маркировку, которой продавцы, все так же добровольно, смогут помечать свою продукцию, если она приготовлена по стандартам.