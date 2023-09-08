Пострадавших от шавермы в Льгове стало больше

Число отравившихся шавермой в городе Льгов Курской области выросло до 22 человек, сообщает 8 сентября региональное управление Роспотребнадзора. Анализы показали у пострадавших токсикоинфекцию, причиной которой послужил стафилококк. Управление вынесло протокол о временном запрете деятельности торгового предприятия.

В ночь на 7 сентября в Льгове несколько человек обратились в скорую помощь с признаками острой кишечной инфекции (сообщалось о 14 пострадавших). 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.



«Управлением проводится внеплановая проверка и комплекс противоэпидемических мероприятий: отобрано 12 проб сырья и продукции, 30 смывов на бактериологические, 31 — на вирусологические показатели», — отмечается в сообщении.

