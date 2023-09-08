Пострадавших от шавермы в Льгове стало больше

Число отравившихся шавермой в городе Льгов Курской области выросло до 22 человек, сообщает 8 сентября региональное управление Роспотребнадзора. Анализы показали у пострадавших токсикоинфекцию, причиной которой послужил стафилококк. Управление вынесло протокол о временном запрете деятельности торгового предприятия.
В ночь на 7 сентября в Льгове несколько человек обратились в скорую помощь с признаками острой кишечной инфекции (сообщалось о 14 пострадавших). 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.
«Управлением проводится внеплановая проверка и комплекс противоэпидемических мероприятий: отобрано 12 проб сырья и продукции, 30 смывов на бактериологические, 31 — на вирусологические показатели», — отмечается в сообщении.
Жительница Льгова Ирина рассказывала «Газете.Ru», что 6 сентября купила себе и коллегам шаурму в киоске на улице Гагарина, а через несколько часов у нее началась «бесконечная» рвота и диарея и поднялась температура. Раньше Ирина уже покупала еду в этом заведении и проблем не было.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).