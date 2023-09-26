Пострадавшие от утечки данных в РФ смогут получить компенсацию

Правительство поддержало инициативу Минцифры о введении компенсаций для пострадавших от утечек персональных данных. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства 26 сентября.



По задумке Минцифры, компания должна будет сообщить пользователю об утечке данных и о том, готова ли она выплатить компенсацию. У пользователя будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на «Госуслугах» на возмещение причиненного ущерба. После получения заявки компания должна в течение 20 рабочих дней рассчитать объем выплаты и направить через «Госуслуги» свое предложение всем пострадавшим. Затем пользователям предоставят 20 дней, чтобы подумать. Если более 80% пострадавших согласятся с размером компенсации, то компания должна будет ее выплатить в течение 5 рабочих дней.