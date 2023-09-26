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    Пострадавшие от утечки данных в РФ смогут получить компенсацию

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    16 комментариев

    Правительство поддержало инициативу Минцифры о введении компенсаций для пострадавших от утечек персональных данных. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства 26 сентября.

    По задумке Минцифры, компания должна будет сообщить пользователю об утечке данных и о том, готова ли она выплатить компенсацию. У пользователя будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на «Госуслугах» на возмещение причиненного ущерба. После получения заявки компания должна в течение 20 рабочих дней рассчитать объем выплаты и направить через «Госуслуги» свое предложение всем пострадавшим. Затем пользователям предоставят 20 дней, чтобы подумать. Если более 80% пострадавших согласятся с размером компенсации, то компания должна будет ее выплатить в течение 5 рабочих дней.

    В Минцифры добавили, что если компания, которая допустила утечку данных, компенсирует пользователю ущерб, то это признают смягчающим обстоятельством. В этом случае к фирме будут применяться пониженные оборотные штрафы.

    Ранее петербуржец выиграл иск об утечке данных из «Яндекс.Еды». Однако вместо запрошенных в качестве компенсации 50 тысяч суд второй инстанции одобрил только 5 тысяч.

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    Комментарии 16

    Sonata26 Сен 2023 в 18:15
    Персональные данные - это кого надо "персональные данные". Только они могут ими распоряжаться. Вплоть до того, что в публичных реестрах они могут быть обозначены как "Россия" или "S2df$gH@". Для всех прочих - "Вы не читали мелкий шрифт и поставили подпись", "А не продали ли Вы право распоряжаться своими персональными данными" и т.п.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 17:42
    Ключевое слово: могут.
    кто когда как?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 17:14
    На производство, на промышленное производство эти IT- компании совсем не приспособлены, поскольку нет IT-промышленности, нет и бюджета на производство инструментария и станков.
    Есть только магия и мошенническая схема приобретения любых средств под 2видом биткоинов2.
    +0−0
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