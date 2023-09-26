Петербуржец посидит в СИЗО после ножевого боя с инспекторами ДПС во имя Зевса

Колпинский районный суд 26 сентября заключил под стражу Евгения Олейника, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Накануне он набрасывался с ножом на инспекторов ДПС, но во вторник в клетке был удивительно спокоен. Кадрами из зала заседаний поделилась объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
По версии следствия, утром 25 сентября пьяный Олейник набросился на старшего инспектора ДПС отдельного взвода ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району. Дело было на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной. Олейник нанес полицейскому пять ударов ножом в живот и шею. «Фонтанка» публиковала видео. Инспекторам пришлось убегать от невменяемого мужчины. Задержан он был чуть позже. В полиции мужчина уверял, что действовал по указанию Зевса. Обвинение ему было предъявлено уже во вторник.
«Отношения к вине высказать не смог, так как не помнит обстоятельств совершения преступления. Обвиняемый оставил вопрос об избрании меры пресечения на усмотрение суда», — добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.