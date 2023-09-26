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    Петербуржец посидит в СИЗО после ножевого боя с инспекторами ДПС во имя Зевса

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    13 комментариев

    Колпинский районный суд 26 сентября заключил под стражу Евгения Олейника, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Накануне он набрасывался с ножом на инспекторов ДПС, но во вторник в клетке был удивительно спокоен. Кадрами из зала заседаний поделилась объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    По версии следствия, утром 25 сентября пьяный Олейник набросился на старшего инспектора ДПС отдельного взвода ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району. Дело было на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной. Олейник нанес полицейскому пять ударов ножом в живот и шею. «Фонтанка» публиковала видео. Инспекторам пришлось убегать от невменяемого мужчины. Задержан он был чуть позже. В полиции мужчина уверял, что действовал по указанию Зевса. Обвинение ему было предъявлено уже во вторник.

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    «Отношения к вине высказать не смог, так как не помнит обстоятельств совершения преступления. Обвиняемый оставил вопрос об избрании меры пресечения на усмотрение суда», — добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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    Комментарии 13

    Гость26 Сен 2023 в 16:17
    У них что, нож — элемент национального костюма? 🤔
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:15
    Да причем тут Зевс? Он за Василича бился, увидел в инспекторе либерала. Инспектор считал что не все идет по плану.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:11
    Вообще то инспектора ДПС проходили первоначальную подготовку , где предусмотрена физическая подготовка с приёмами ,,самбо,, против оружия - холодного, огнестрельного . Оценка - неуд . - преподавателям и принявших ,,зачёт,, ... 🤪
    +1−0
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