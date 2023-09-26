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    Путин повысил зарплату Медведеву, Бастрыкину и еще некоторым госслужащим

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих. Документ опубликовали 26 сентября на портале нормативно-правовых актов.

    Так, с 1 октября денежное довольство у части чиновников вырастет на 5,5%. Среди тех, кому повысят зарплату, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Отдельными указами на 5,5% повышена зарплата генпрокурора Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

    Ранее правительство отказалось индексировать зарплаты федеральных чиновников в 2024 году.

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    Комментарии 57

    Вячеслав Русаков26 Сен 2023 в 16:13
    Особенно тронуло повышение зарплаты Медведеву :))) Видимо, за его яростные антизападные выпады в соцсетях... боец "невидимого фронта" :))))
    +2−0
    Гость26 Сен 2023 в 15:52
    Чтобы голова работала надо хорошо питаться,а чтобы хорошо питаться надо много получать,не путайте зарабатывать,а чтобы хорошо получать надо быть чиновником.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 15:48
    Это шутка или как? Крохоборы! Думаю, что Митяю этой подачки даже на скромный обед не хватит (без выпивки!). Не засекретили, чтобы показать, что неработающим пенсионерам собираются добавить аж 7,5 %, а вот руководителям придется довольствоваться всего 5,5 %. Забота о простом народе, блин! Народ это оценит!
    +1−0
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