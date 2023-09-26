Путин повысил зарплату Медведеву, Бастрыкину и еще некоторым госслужащим

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих. Документ опубликовали 26 сентября на портале нормативно-правовых актов.
Так, с 1 октября денежное довольство у части чиновников вырастет на 5,5%. Среди тех, кому повысят зарплату, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Отдельными указами на 5,5% повышена зарплата генпрокурора Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Ранее правительство отказалось индексировать зарплаты федеральных чиновников в 2024 году.