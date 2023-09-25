    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    773мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.04eur102.25

    РБК: правительство отказалось индексировать зарплаты чиновников в 2024 году

    3359
    34 комментария

    Индексация окладов федеральных чиновников в 2024 году не предусмотрена, пишет 25 сентября РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на следующий год. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник в финансово-экономическом блоке правительства.

    «Индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — сказано в документе со ссылкой на решение правительства РФ.

    Издание направило запрос в Минфин РФ и пресс-службу кабмина. В аппарате правительства от комментариев воздержались.

    Отмечается, что речь идет только о федеральных чиновниках. Решение не распространяется на зарплаты работников организаций бюджетной сферы, и уже с 1 октября 2024 года их оклады будут увеличены на 4,5% в соответствии с прогнозом инфляции на будущий год. Зарплаты работников здравоохранения и соцобеспечения с 1 января проиндексируют на 9,8%.

    От повышения зарплат госслужащим, за исключением военных, уже отказывались в 2021 году. Таким образом власти пытались сэкономить средства. Практика отказа от индексации применялась и в 2014–2016 годах, когда были низкие цены на нефть.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИндексацияЗарплата бюджетникаЧиновникиЗарплаты чиновников
    ЛАЙК11
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 34

    Гость25 Сен 2023 в 18:06
    Как бы под соусом чиновников не порезали зарплату обычных гос. служащих.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 18:02
    И правильно, их эффективность должна расти
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 17:34
    Я на V1, сегодня, статью читала с нарядами чиновников , какая фирма и сколько стоит. Там не только про наряды, ещё часы и оправы для очков... Ну просто ярмарка тчеславия. И безвкусица полнейшая. За такие деньги лучше у швеи по индивидуальному заказу шить, если уж тратиться. И швее доход . Так паршиво от той статьи, что нас за людей не считают. Наши родственники на СВО, а эти меряются нарядами ..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close