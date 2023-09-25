РБК: правительство отказалось индексировать зарплаты чиновников в 2024 году

Индексация окладов федеральных чиновников в 2024 году не предусмотрена, пишет 25 сентября РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на следующий год. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник в финансово-экономическом блоке правительства.

«Индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — сказано в документе со ссылкой на решение правительства РФ.

Издание направило запрос в Минфин РФ и пресс-службу кабмина. В аппарате правительства от комментариев воздержались.