В крупных городах новые квартиры покупают в четверг, но обсуждают сделки — по субботам





Новые квартиры чаще всего покупают по четвергам. Как показало исследование клиентов девелопера «Страна Девелопмент» в Москве, Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске, больше всего сделок здесь приходится именно на четверг, однако консультации по покупке чаще всего проходят в субботу.



Также, по данным аналитики девелопера, среди покупателей 65% составляют мужчины, 90% из них состоят в браке. Среди женщин-покупательниц семейных только 33%.



87% всех квартир приобретают в ипотеку, на втором месте среди способов покупки идет рассрочка с долей в 7%, и за наличный расчет квартиры и апартаменты приобрели 6% покупателей.

