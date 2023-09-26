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    «Ищут новые схемы ввоза»: разбираемся, что происходит с параллельным импортом после роста утильсбора

    Появилось важное ограничение: частникам нужно владеть ввезенной машиной не менее года

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    3 комментария
    Автомобиль по параллельному импорту в товарных пленках
    Автомобиль по параллельному импорту в товарных пленкахФото: Дмитрий Косенко / Городские порталы
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    Более полутора месяцев прошло с момента введения новых правил по повышению сборов с машин, ввозимых в РФ из-за границы по схеме параллельного импорта. Как это сказалось на объемах ввоза, каких автомобилей мы лишились, с какими трудностями теперь сталкиваются обычные граждане (физлица) и правда ли, что ввезенный автомобиль нельзя будет продавать целых 12 месяцев — подробнее в нашем материале.

    Напомним, с 1 августа вступило в силу постановление правительства РФ № 1118, которое увеличивает ставки утилизационного сбора (один из видов платежей за импортируемые авто) и меняет правила владения машиной. Фактически впервые в новой истории вводится некое обременение на приобретенную собственность — автомобиль нельзя продавать в течение 12 месяцев, если утильсбор оплачен по льготной ставке для физлица (3400–5200) рублей.

    В противном случае власти грозят пересчитывать этот сбор по коммерческой ставке (а это уже сотни тысяч рублей) и предъявлять большие счета на оплату автовладельцам. Как указано в постановлении правительства № 1118, подобное «транспортное средство предполагается к использованию для личного пользования и такое транспортное средство в течение 12 месяцев с даты его ввоза зарегистрировано на указанное лицо».

    Планировалось, что подобные меры усложнят жизнь перепродавцам автомобилей, снизят объемы импорта и, соответственно, поддержат отечественное производство «Лад» и «Москвичей». Фактически это создает дополнительные юридические коллизии, заставляет людей владеть собственностью определенный срок (несмотря на такие жизненные обстоятельства, как болезнь, смерть, потеря работы), а таможенные и налоговые органы вынуждены будут проводить дополнительную работу по контролю за владением авто, пересчету утильсбора и предъявлению счетов.

    Что же происходит сейчас на таможенных пунктах? Вот одно из отделений, здесь теперь немноголюдно, огромные очереди были до 1 августа, перед повышением ставок утильсбора. Для посетителей специально распечатаны памятки и бланки объяснительных, призванные дополнительно предупредить об ответственности в случае перепродажи автомобиля.

    Возле таможенных пунктов немноголюдно
    Возле таможенных пунктов немноголюдноФото: Дмитрий Косенко / Городские порталы
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    — Да, слышал, что год потом нельзя машину продавать, иначе налоговая предъявит иск. Может, там и выборочные проверки будут, а может, и нет, и всё равно вдруг придется доплачивать, — говорит один из посетителей, владелец «Субару».

    Нужно написать объяснение, зачем вы ввозите авто
    Нужно написать объяснение, зачем вы ввозите автоФото: Дмитрий Косенко / Городские порталы
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    Как объясняют специалисты, власти смогут взыскивать повышенный утильсбор по базам постановки авто на регистрационный учет в органах ГИБДД.

    — Там не купля-продажа ключевой момент, а регистрация автомобиля на конкретного гражданина в течение года. А регистрация происходит через ГИБДД, поэтому эту информацию власть отслеживает через ГИБДД. Если автомобиль в течение года поставлен на иное лицо, нежели которое его ввезло, значит, будет начисляться через налоговую инспекцию повышенный утильсбор, — объясняет автоюрист Лев Воропаев.

    — Теперь каждому владельцу автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, необходимо держать в голове мысль про необходимость владения не менее 12 месяцев. Информация о сроках владения автомобилем отслеживается через даты регистрационных действий в ГИБДД, — говорит представитель компании «АВТОСЕЛЕКТ — отборные автомобили» Дмитрий Еременко.

    В целом и простые граждане, и профессиональные импортеры авто (юрлица) начали испытывать затруднения при ввозе авто, цена в любом случае увеличивается, спрос ниже, объемы продаж уменьшаются.

    — Правила повлияли, и довольно заметно, в первую очередь для потребителя. Цены заметно подросли, тема, безусловно, волнительная. Что касается участников рынка, многие перестраивают работу в соответствии с новым постановлением, — отмечает Дмитрий Еременко.

    — Однозначно скажется на параллельном импорте, потому что существенно добавляет к цене утильсбор этот. Цена автомобиля возрастет, и, соответственно, снизится спрос, он уже снизился, поэтому люди будут покупать меньше автомобилей, а значит, поставщики будут меньше закупать и ввозить, — прогнозирует Лев Воропаев.

    Подкосил параллельный импорт и прямой запрет властей Японии на вывоз в РФ с 9 августа автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра и без исключения всех гибридов. То есть просто ликвидирован целый сегмент праворульных авто. Разумеется, продавцы подняли цены на те автомобили, которые уже были ввезены в РФ. К примеру, минивэн Toyota Esquire года 2018–2019-го с пробегом до 100 тысяч километров ранее обходился в 2–2,2 млн рублей, теперь это 2,5–2,7 млн рублей.

    Перепродавцы автомобилей начали как-то пытаться обойти новую схему уплаты утильсбора, чтобы это не сказалось на окончательной цене авто — ведь, к примеру, на 2-литровый автомобиль в возрасте до 3 лет повышение цены составит около 300 тысяч рублей, а в возрасте старше 3 лет — более 500 тысяч рублей. В объявлениях о продаже свежепривезенных автомобилей предлагаются и варианты продажи по генеральной доверенности, и оформление ЭПТС (электронный паспорт авто), и СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) сразу на покупателя.

    «ЭПТС (электронный паспорт авто) и СБКТС оформим сразу на вас, чтобы не платить повышенный утиль сбор! Вы будете первым владельцем!», «Утильсбор, продажа с переоформлением через 1 год, по генеральной доверенности, любые вариации», «ЭПТС будет выдаваться на покупателя», — пишут продавцы.

    — Конечно, повальные обращения, людей волнует, какой сбор будут платить они. Пытаются обсудить различные схемы и варианты ввоза автомобиля, перекупы пытаются понять, как все-таки обойти эту схему. Да, некоторые предлагают напрямую оформить на конечного покупателя. Многих интересует вопрос обхода этого сбора через страны ЕАС. Растаможить автомобиль где-нибудь в стране ЕАС, например в Киргизии, где самая низкая ставка по растаможке, и потом ввезти в Российскую Федерацию, — объясняет Лев Воропаев.

    Ну и слабый рубль делает закупку и ввоз многих моделей авто пока бессмысленным с точки зрения бизнеса. При курсе в 96 рублей за доллар можно купить российский дилерский автомобиль с пробегом в хорошем состоянии даже дешевле, чем ввезти подобный из-за границы. К примеру кроссовер Lexus NX года 2016-го с пробегом до 100 тысяч километров из Южной Кореи обойдется в конечные 3,8 млн рублей — кому он тут нужен за такие деньги? Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до 13% и обещал с 14 сентября начать распродавать валюту в значительных объемах, но пока это на курс рубля особо не повлияло — так что ждем-с.

    В 2022 году произошел почти полный крах автосборочного производства в России. Пока единственной предложенной стратегией спасения заводов является выпуск китайских моделей.

    Автомобиль по параллельному импорту в товарных пленках
    Автомобиль по параллельному импорту в товарных пленкахФото: Дмитрий Косенко / Городские порталы
    Возле таможенных пунктов немноголюдно
    Возле таможенных пунктов немноголюдноФото: Дмитрий Косенко / Городские порталы
    Нужно написать объяснение, зачем вы ввозите авто
    Нужно написать объяснение, зачем вы ввозите автоФото: Дмитрий Косенко / Городские порталы

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    Авто с пробегомПараллельный импортУтилизационный сборДилерские центры
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    Комментарии 3

    Гость26 Сен 2023 в 13:38
    Политика правительства РФ в отношении продажи и ввоза иномарок предельно проста- либо ездишь на трамвае или на Лада гранта. ВСЁ. Ишь чего захотели рынка иномарок в стране!!! Самые-самые богатые будут щеголять в китайском автопроме. Всем остальным привыкать к красивым и чистым дорогам как в Северной Корее.
    +0−0
    VVS Spb26 Сен 2023 в 13:30
    А кто говорил, что будет легко? Хотя он объявил, что с кризисом справились, только вопрос кто именно этот счастливчик?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:23
    Типичное поведение российской власти, из страны ушли автопроизводители и свернули производство нормальных автомобилей, цены на эрзац машины из Китая и местного производства выросли почти в 2 раза. Как вы думаете что делает власть? Снижает пошлину на ввоз авто? Делает какие то другие льготы для своего населения? Нет. мы сделает так чтобы вы " народ-источник власти" платили еще больше на в казну, чтобы вы максимум могли купить китайское убожество по цене суперкара или изделие ваза прямиком из прошлого. Тьфу.
    +1−0
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