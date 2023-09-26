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    Ничего святого. Из Спасо-Преображенского собора безбожно похитили серебро

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    21 комментарий

    Три серебряные цепочки украл неизвестный с прилавка Спасо-Преображенского собора в Петербурге. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

    «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, грабитель посетил собор накануне, около 10:30. Он подошел к прилавку и, пока никто не видел, взял с него драгоценности, а затем скрылся. Воришку заметила камера наблюдения.

    Заведующая складом написала заявление в полицию. Она просит найти грабителя и привлечь его к ответственности.

    Ранее другой вор пытался проникнуть в храм в Коломягах, но его спугнула сигнализация.

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    Комментарии 21

    Гость26 Сен 2023 в 12:47
    Часы у патриарха хорошие, дорогие .
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 12:45
    а церковь которая поддержала нынешнию бойню разве божья
    +2−1
    28119671326 Сен 2023 в 12:34
    заходил не через центральный вход. Какие то стенды на стенах....может сотрудник?
    +0−0
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