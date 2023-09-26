Ничего святого. Из Спасо-Преображенского собора безбожно похитили серебро

Три серебряные цепочки украл неизвестный с прилавка Спасо-Преображенского собора в Петербурге. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
«Фонтанка.ру»
Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, грабитель посетил собор накануне, около 10:30. Он подошел к прилавку и, пока никто не видел, взял с него драгоценности, а затем скрылся. Воришку заметила камера наблюдения.
Заведующая складом написала заявление в полицию. Она просит найти грабителя и привлечь его к ответственности.
Ранее другой вор пытался проникнуть в храм в Коломягах, но его спугнула сигнализация.