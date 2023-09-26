С кем еще погулять? В Заневском парке видели странное — но симпатичное

В Заневском парке петербуржцы встретили на прогулке необычного питомца. Видео
«Пользователи Сети заметили кроху за поеданием газона. Увидев камеры, она застеснялась и решила продолжить свою прогулку вместе с псом. Так сказать, и поела, и друга нашла», — рассказывает автор поста.
Как животное оказалось в парке — неизвестно.
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Вообще петербуржцев всё труднее удивить экзотическими питомцами. Так, давно уже не вызывают ажиотажа даже свиньи, гуляющие на детских площадках, — например, в Овсянниковском саду.