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    С кем еще погулять? В Заневском парке видели странное — но симпатичное

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    В Заневском парке петербуржцы встретили на прогулке необычного питомца. Видео 25 сентября опубликовала пресс-служба Красногвардейского района. Вечерний променад совершает ягненок. Судя по физическим кондициям, овечке примерно 4 месяца.

    Фото: Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга
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    «Пользователи Сети заметили кроху за поеданием газона. Увидев камеры, она застеснялась и решила продолжить свою прогулку вместе с псом. Так сказать, и поела, и друга нашла», — рассказывает автор поста.

    Как животное оказалось в парке — неизвестно.

    Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга

    Вообще петербуржцев всё труднее удивить экзотическими питомцами. Так, давно уже не вызывают ажиотажа даже свиньи, гуляющие на детских площадках, — например, в Овсянниковском саду.

    Фото: Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга

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    ОвцаЗаневский парк
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