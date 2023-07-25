В центре Петербурга по детской площадке гуляют две свиньи

В Овсянниковском саду на детской площадке вечером 25 июля прогуливались две свиньи. Видео променада в редакцию прислала читательница «Фонтанки».
На видео двое детей эмоционально обсуждают появление свиней на детской площадке: расцветку животных, что они вообще делают в таком месте и не столкнутся ли друг с другом. «Жесть! Я в шоке!» — говорит один из очевидцев.
читатель «Фонтанки»
В конце видно, как оба животных в сопровождении женщины двигаются к выходу с площадки.
Свиньи из Овсянниковского сада похожи на известных в Петербурге хрюшек. Пятнистая — Дульсинея, которую регулярно видят в центре города, свин с темной головой — Иннокентий, которого весной застали за перекапыванием Некрасовского сада.