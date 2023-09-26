«Ъ»: американцы привезли на Балтику пусковую установку для ранее запрещенных ракет

В Европе впервые была развернута наземная пусковая установка производства США, которая может использоваться для ракет, ранее запрещенных по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет 25 сентября «Коммерсантъ».



По информации издания, речь идет о пусковой установке для многоцелевых ракет Raytheon Standard SM-6. Её в ходе американо-датских учений перебросили на остров Борнхольм в Балтийском море.



Ранее власти РФ предупреждали, что не будут развертывать прежде запрещенные ракеты, но только если этого не будут делать США.

