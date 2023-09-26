«Ъ»: американцы привезли на Балтику пусковую установку для ранее запрещенных ракет

В Европе впервые была развернута наземная пусковая установка производства США, которая может использоваться для ракет, ранее запрещенных по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет 25 сентября «Коммерсантъ».
По информации издания, речь идет о пусковой установке для многоцелевых ракет Raytheon Standard SM-6. Её в ходе американо-датских учений перебросили на остров Борнхольм в Балтийском море.
Ранее власти РФ предупреждали, что не будут развертывать прежде запрещенные ракеты, но только если этого не будут делать США.
Напомним, США в августе 2019 года вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России, и пообещала найти симметричный ответ.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.
О том, что на Борнхольм переброшена наземная пусковая установка для ракет SM-6, сообщили в Пентагоне. В ведомстве уточнили, что развертывание этого комплекса понадобилось для отработки сценария «защиты конвоев». Однако нет данных, будет ли размещение установки временным или долгосрочным.