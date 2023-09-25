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    ОЖД официально сказала, что случилось с мостом на участке «Ланская» — «Лахта»

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    6 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Октябрьская железная дорога официально подтвердила, что причиной сбоя в движении стало обрушение части моста на участке «Ланская» — «Лахта».

    Как сообщили в ОЖД «Фонтанке», в 20:45 на этом участке «из-за обрушения части ограждения моста была повреждена опора контактной сети».

    В компании уточнили, что из-за случившегося на час остановился электропоезд сообщением Петербург — Белоостров. В 21:40 он отправился по маршруту.

    «Движение других пригородных электропоездов осуществляется по графику. Железнодорожники продолжают работы по восстановлению контактной сети», — добавили в ОЖД.

    Первые кадры с места обрушения и рассказ очевидца — смотрите в этом материале.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    Гость25 Сен 2023 в 23:02
    Вообще-то, (....)тые "специалисты" из РЖД, между Ланской и Лахтой есть ТРИ станции:
    Новая Деревня,
    Старая Деревня,
    Яхтенная.
    Стыдно этого не знать, "профессионалы"...
    (...)
    +1−2
    Гость25 Сен 2023 в 22:58
    А был бы вокзал российским это бы не случилось. Финляндцы уже 100 лет не следят за мостом и ограждением.
    +0−1
    Гость25 Сен 2023 в 22:57
    Это они (кто бы эти "они" ни были) пока "на кошках" тренируются. Знаете, как с пэвэо - сначала над белгородом сбитие, а потом в пскове прилет.
    +0−3
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