ОЖД официально сказала, что случилось с мостом на участке «Ланская» — «Лахта»

Как сообщили в ОЖД «Фонтанке», в 20:45 на этом участке «из-за обрушения части ограждения моста была повреждена опора контактной сети».

Октябрьская железная дорога официально подтвердила, что причиной сбоя в движении стало обрушение части моста на участке «Ланская» — «Лахта».

В компании уточнили, что из-за случившегося на час остановился электропоезд сообщением Петербург — Белоостров. В 21:40 он отправился по маршруту.

«Движение других пригородных электропоездов осуществляется по графику. Железнодорожники продолжают работы по восстановлению контактной сети», — добавили в ОЖД.