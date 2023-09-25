СМИ: в Степанакерте необходима срочная эвакуация раненых после взрыва в бензохранилище

В Степанакерте необходима срочная эвакуация раненых санитарной авиацией — передает вечером 25 сентября ТАСС со ссылкой на армянский телеканал 24TV. Напомним, «Фонтанка» писала о взрыве, который прогремел в понедельник на заправке в Нагорном Карабахе и публиковала видео , которое может дать представление о масштабе случившегося.



Телеканал 24TV сообщает о «сотнях пострадавших и многочисленных жертвах». Более точных данных на момент публикации нет.



Уточняется, что взрыв произошел на бензохранилище возле трассы Степанакерт — Аскеран.

