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    СМИ: в Степанакерте необходима срочная эвакуация раненых после взрыва в бензохранилище

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    7 комментариев

    В Степанакерте необходима срочная эвакуация раненых санитарной авиацией — передает вечером 25 сентября ТАСС со ссылкой на армянский телеканал 24TV. Напомним, «Фонтанка» писала о взрыве, который прогремел в понедельник на заправке в Нагорном Карабахе и публиковала видео , которое может дать представление о масштабе случившегося.

    Телеканал 24TV сообщает о «сотнях пострадавших и многочисленных жертвах». Более точных данных на момент публикации нет.

    Уточняется, что взрыв произошел на бензохранилище возле трассы Степанакерт — Аскеран.

    На месте работают медики и спасатели.

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    Комментарии 7

    Гость25 Сен 2023 в 21:49
    🤯ШОК! Свежие СПУТНИКОВЫЕ снимки штаба РФ в СЕВАСТОПОЛЕ / Заметили НЕЧТО ИНТЕРЕСНОЕ
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 21:48
    Сотни пострадавших в бензохранилище. Что они там делали?
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 21:48
    лучше всего в Баку. Как вариант - в Турцию.
    Беженцев примет Эритрея и Сомали.
    +0−0
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