В Смольном рассказали, сколько очередников отпразднуют новоселье в 2023 году

В 2023 году в Петербурге жилые помещения должны получить 2 340 очередников. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного. Пока новое жилье дали 1 300 горожанам.



Квартиры получили дети-сироты, семьи ветеранов, многодетные семьи, а также те, в которых есть дети-инвалиды. Кроме того, еще 223 семьи получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий.

Напомним, что только в общей очереди в городе еще в августе стояли 88 тысяч семей. В следующем году на очередников город планирует потратить почти 21,6 млрд рублей. Из них на общую очередь — чуть более 4 млрд рублей, на которые планируется оказать помощь 1 587 семьям.