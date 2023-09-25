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    В Смольном рассказали, сколько очередников отпразднуют новоселье в 2023 году

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    3 комментария

    В 2023 году в Петербурге жилые помещения должны получить 2 340 очередников. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного. Пока новое жилье дали 1 300 горожанам.

    Квартиры получили дети-сироты, семьи ветеранов, многодетные семьи, а также те, в которых есть дети-инвалиды. Кроме того, еще 223 семьи получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий.

    Напомним, что только в общей очереди в городе еще в августе стояли 88 тысяч семей. В следующем году на очередников город планирует потратить почти 21,6 млрд рублей. Из них на общую очередь — чуть более 4 млрд рублей, на которые планируется оказать помощь 1 587 семьям.

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    Комментарии 3

    Гость25 Сен 2023 в 19:44
    У Смольного словесный "приход".
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    Гость25 Сен 2023 в 19:03
    Такими темпами стоять в очереди 40 лет?
    +0−0
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