Власти Петербурга планируют потратить в 2024 году на помощь городским очередникам почти 22 млрд рублей

Власти Петербурга планируют потратить в 2024 году на помощь городским очередникам в улучшении жилищных условий почти 21,6 млрд рублей. Об этом рассказал в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2022–2026 годы глава жилищного комитета Олег Зотов.

Всего, по расчету чиновника, социальные выплаты и жилищные займы сможет получить 6361 семья. Для сравнения, в 2023 году на эти цели было заложено 21,4 млрд рублей на помощь 5625 семьям.

Треть суммы, 7,1 млрд рублей, в 2024 году предназначена для помощи 822 многодетным семьям. 4,5 млрд рублей планируется потратить на содействие 2325 молодым семьям (с учетом дополнительной потребности 2,2 млрд рублей). 1,8 млрд рублей направят на помощь жителям коммунальных квартир, 0,4 млрд рублей — 37 семьям с детьми-инвалидами.