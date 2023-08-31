Власти Петербурга планируют потратить в 2024 году на помощь городским очередникам почти 22 млрд рублей

Власти Петербурга планируют потратить в 2024 году на помощь городским очередникам в улучшении жилищных условий почти
Всего, по расчету чиновника, социальные выплаты и жилищные займы сможет получить 6361 семья. Для сравнения, в 2023 году на эти цели было заложено 21,4 млрд рублей на помощь 5625 семьям.
Треть суммы, 7,1 млрд рублей, в 2024 году предназначена для помощи 822 многодетным семьям. 4,5 млрд рублей планируется потратить на содействие 2325 молодым семьям (с учетом дополнительной потребности 2,2 млрд рублей). 1,8 млрд рублей направят на помощь жителям коммунальных квартир, 0,4 млрд рублей — 37 семьям с детьми-инвалидами.
На содействие очередникам, состоящим в общей очереди, предназначено 4,05 млрд рублей. Всего помощь сможет получить 1587 семей. Сумма указана с учетом заявленной дополнительной потребности, уточнил Зотов.
На данный момент на эти цели в бюджете на 2024 год заложено 2,05 млрд рублей. Для сравнения, в этом году на эти цели было заложено только 600 млн рублей. Всего, по словам Олега Зотова, в общей очереди стоят 88 тысяч семей, из них чуть больше 10 тысяч изъявили желание получить социальную выплату.
Еще 2,94 млрд рублей в 2024 году жилком рассчитывает потратить на предоставление займов 404 семьям.
В следующем году жилищный комитет рассчитывает полностью обеспечить жильем сирот и детей-инвалидов. А также расселить все коммунальные квартиры, жители которых достигли на этот счет согласия. Это порядка 1000 квартир.