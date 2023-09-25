Записи с камер плохого качества. Финляндия приостановила расследование нападения на консульство РФ на Аландских островах

В Финляндии полиция приостановила расследование по факту нападения на российское консульство России на демилитаризованных Аландских островах. Подозреваемых, которые бросили на территорию дипмиссии взрывное шумовое устройство, найти не удалось. Об этом 25 сентября рассказал Ålands Radio руководитель предварительного расследования Кристоффер Альфорс.



По его словам, полиция изъяла с места происшествия отпечатки пальцев и ДНК, но никаких совпадений в реестре удостоверений личности найти не удалось. Видеозапись с камеры наблюдения, как отметил Альфорс, оказалась настолько плохого качества, что по ней также невозможно идентифицировать людей на месте происшествия.

