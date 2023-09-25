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    Записи с камер плохого качества. Финляндия приостановила расследование нападения на консульство РФ на Аландских островах

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    25 комментариев

    В Финляндии полиция приостановила расследование по факту нападения на российское консульство России на демилитаризованных Аландских островах. Подозреваемых, которые бросили на территорию дипмиссии взрывное шумовое устройство, найти не удалось. Об этом 25 сентября рассказал Ålands Radio руководитель предварительного расследования Кристоффер Альфорс.

    По его словам, полиция изъяла с места происшествия отпечатки пальцев и ДНК, но никаких совпадений в реестре удостоверений личности найти не удалось. Видеозапись с камеры наблюдения, как отметил Альфорс, оказалась настолько плохого качества, что по ней также невозможно идентифицировать людей на месте происшествия.

    Если позднее станет известна новая информация, имеющая отношение к делу, расследование могут возобновить.

    3 мая МИД РФ сообщил об атаке на российское консульство в Мариехамне и направило ноту министерству иностранных дел Финляндии.

    Консульство СССР было открыто в Мариехамне в октябре 1940 года на основании Московского мирного договора между СССР и Финляндией, но прерывало свою работу в период советско-финской войны 1941–1944 годов. Возобновление советского консульского представительства на Аландах последовало в октябре 1944 года.

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    Комментарии 25

    Гость25 Сен 2023 в 18:02
    Любую запись можно через сервис в интернете улучшить, было бы желание
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 17:57
    Нищая Финляндия даже камеры приличные купить не может)
    +1−1
    Заливщик голосовых планок25 Сен 2023 в 17:57
    Кстати, да. Вот что меня сегодня удивило - картинка с камер в Клопино - дай бог каждому! Не то, что как обычно..
    +0−0
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