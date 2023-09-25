Мужчина, застреливший сыновей и шурина под Омском, уже угрожал жене оружием

Семья из поселка Любино Омской области, в которой муж застрелил двоих сыновей и брата жены (шурина — Прим.ред.), считалась у местных жителей благополучной. Подробности 25 сентября выяснил портал NGS55.RU.

Семья переехала в Любино два года назад. Соседи говорят, что они построили хороший дом и баню, обустроили огород. Однако были не очень общительными. Главу семейства сельчане никогда не видели в нетрезвом состоянии. После случившегося прибежавшая к соседке жена рассказала, что приняла решение разводиться, поскольку мужчина неоднократно угрожал ей ружьем.



В прокуратуре и Следственном комитете Омской области добавили, что подозреваемый в убийстве был охотником и хранил несколько видов оружия. Своих жертв он застрелил именно из охотничьего ружья. Сейчас проверяется лицензия на оружие. Также известно, что последние полгода супруги вместе не жили.



Фото: Следственный комитет Омской области Фото: Следственный комитет Омской области Поделиться Поделиться



