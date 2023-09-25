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    Мужчина, застреливший сыновей и шурина под Омском, уже угрожал жене оружием

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    4 комментария

    Семья из поселка Любино Омской области, в которой муж застрелил двоих сыновей и брата жены (шурина — Прим.ред.), считалась у местных жителей благополучной. Подробности 25 сентября выяснил портал NGS55.RU.

    Семья переехала в Любино два года назад. Соседи говорят, что они построили хороший дом и баню, обустроили огород. Однако были не очень общительными. Главу семейства сельчане никогда не видели в нетрезвом состоянии. После случившегося прибежавшая к соседке жена рассказала, что приняла решение разводиться, поскольку мужчина неоднократно угрожал ей ружьем.

    В прокуратуре и Следственном комитете Омской области добавили, что подозреваемый в убийстве был охотником и хранил несколько видов оружия. Своих жертв он застрелил именно из охотничьего ружья. Сейчас проверяется лицензия на оружие. Также известно, что последние полгода супруги вместе не жили.

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    Конфликт произошел в воскресенье вечером. По данным следствия, 36-летний местный житель ссорился с женой на почве их грядущего развода. Мужчина в пылу гнева взял ружье, застрелил 27-летнего брата супруги и двух своих сыновей 3 и 5 лет, а после покончил с собой. Тела нашли во дворе дома. Женщина успела сбежать с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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    Комментарии 4

    Гость25 Сен 2023 в 14:29
    пра шурина ысоцкий прикольна пел.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 14:24
    Дело семейное. Зачем сходились то.
    +0−1
    Гость25 Сен 2023 в 14:23
    Угрожал убийством,и не был за это посажен на 10 лет?где прокуратура была
    +1−0
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