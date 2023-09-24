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    Кошмар в Омске. Мужчина после ссоры с супругой убил сыновей и покончил с собой

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    57 комментариев

    В Омской области семейная драма закончилась гибелью четырех человек. Подробности страшной трагедии 24 сентября приводит NGS55.RU со ссылкой на региональный Следком.

    Все произошло в воскресенье вечером в рабочем поселке Любино. По данным следствия, 36-летний местный житель ссорился с женой на почве их грядущего развода. Мужчина в пылу гнева взял ружье, застрелил 27-летнего брата супруги и двух своих сыновей 3 и 5 лет, а после покончил с собой. Тела нашли во дворе дома.

    Женщина успела сбежать с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет.

    Сейчас на месте работают правоохранители, они проводят осмотр места происшествия, допрашивают потерпевшую и свидетелей. Обстоятельства преступления устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних» (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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    Комментарии 57

    Гость24 Сен 2023 в 21:57
    Нравится вам питерские у власти?
    +0−0
    Разгибатель скреп24 Сен 2023 в 21:57
    Фонтанка,а чего не пишете о том что в Пулково происходит?
    +0−1
    Гость24 Сен 2023 в 21:54
    Есть два отвратительных города, Москва и Санкт-Петербург
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