Кошмар в Омске. Мужчина после ссоры с супругой убил сыновей и покончил с собой

В Омской области семейная драма закончилась гибелью четырех человек. Подробности страшной трагедии 24 сентября приводит NGS55.RU со ссылкой на региональный Следком.



Все произошло в воскресенье вечером в рабочем поселке Любино. По данным следствия, 36-летний местный житель ссорился с женой на почве их грядущего развода. Мужчина в пылу гнева взял ружье, застрелил 27-летнего брата супруги и двух своих сыновей 3 и 5 лет, а после покончил с собой. Тела нашли во дворе дома.



Женщина успела сбежать с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет.

