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    В Петербурге мошенники обманули пенсионеров на 2 миллиона, пообещав деньги за некачественные БАДы

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    8 комментариев

    Двое петербуржцев похитили у пенсионеров свыше 2 млн рублей под предлогом выплаты компенсаций за некачественные БАДы. Всего пострадали пятеро человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 25 сентября. Злоумышленникам вынесли приговор в Красногвардейском районном суде.

    Некий Эйваз Абдуллаев решил провернуть мошенническую схему. Для этого он привлек свою знакомую Анну Ефимову, у которой имелась база данных клиентов, недавно приобретавших БАДы.

    Так, с июля 2019 г. по март 2022 г. Ефимова звонила пенсионерам, представлялась сотрудником банка и говорила о возможности выплаты компенсации за некачественные БАДы. Однако для этого необходимо было якобы внести комиссию и оформить документы, за которые также нужно заплатить пенсионеру. Затем подключался Абдуллаев. Он представлялся сотрудником компенсационного отдела и давал инструкцию по оплате. После этого злоумышленники еще несколько раз звонили потерпевшим и требовали деньги.

    Всего от мошенников пострадали пятеро пенсионеров. Самый большой платеж за несуществующую компенсацию составил 1,2 млн рублей. Общая сумма ущерба — более 2 млн рублей.

    Суд признал фигурантов виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Подельницу Ефимову приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, организатора Абдуллаева — к 4,5 года колонии общего режима.

    Ранее пенсионерка заплатила петербургским мошенникам 1,5 млн рублей за замену розеток и проводки.

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    Комментарии 8

    Гость25 Сен 2023 в 16:07
    Кашпировский, Чумак, Джуна, Ванга - плохо их учили, всё забыли, и по новой.
    +0−0
    Вячеслав Русаков25 Сен 2023 в 15:48
    Из жизни культурной столицы...
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 15:22
    откуда у пенсионеров столько бабла?
    +0−0
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