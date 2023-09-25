В Петербурге мошенники обманули пенсионеров на 2 миллиона, пообещав деньги за некачественные БАДы

Двое петербуржцев похитили у пенсионеров свыше 2 млн рублей под предлогом выплаты компенсаций за некачественные БАДы. Всего пострадали пятеро человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 25 сентября. Злоумышленникам вынесли приговор в Красногвардейском районном суде.



Некий Эйваз Абдуллаев решил провернуть мошенническую схему. Для этого он привлек свою знакомую Анну Ефимову, у которой имелась база данных клиентов, недавно приобретавших БАДы.

Так, с июля 2019 г. по март 2022 г. Ефимова звонила пенсионерам, представлялась сотрудником банка и говорила о возможности выплаты компенсации за некачественные БАДы. Однако для этого необходимо было якобы внести комиссию и оформить документы, за которые также нужно заплатить пенсионеру. Затем подключался Абдуллаев. Он представлялся сотрудником компенсационного отдела и давал инструкцию по оплате. После этого злоумышленники еще несколько раз звонили потерпевшим и требовали деньги.