ФАС возбудила антимонопольное дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов на 10%

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора сотовой связи «Мегафон». Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.



Как отмечают в ФАС, в 2023 году оператор повысил тарифы на услуги связи более чем для 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24% и объяснил это ростом затрат. При этом из отчетности компании следует, что ее расходы значительно снизились, а чистая прибыль выросла. Если антимонопольщики установят вину оператора, ему грозит штраф.



В ФАС напоминают, что в декабре 2022 года уже выявили нарушения и выдали компании предписание о снижении тарифов, но оно не было исполнено, так как «Мегафон» обжаловал его в суде и разбирательство продолжается. «А оператор связи продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения», — добавили представители службы.

