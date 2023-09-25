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    ФАС возбудила антимонопольное дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов на 10%

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    33 комментария

    Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора сотовой связи «Мегафон». Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как отмечают в ФАС, в 2023 году оператор повысил тарифы на услуги связи более чем для 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24% и объяснил это ростом затрат. При этом из отчетности компании следует, что ее расходы значительно снизились, а чистая прибыль выросла. Если антимонопольщики установят вину оператора, ему грозит штраф.

    В ФАС напоминают, что в декабре 2022 года уже выявили нарушения и выдали компании предписание о снижении тарифов, но оно не было исполнено, так как «Мегафон» обжаловал его в суде и разбирательство продолжается. «А оператор связи продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения», — добавили представители службы.

    «Мы пока не получали официального уведомления от ведомства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Мегафона».

    За первую половину 2023 года выручка ПАО «Мегафон» выросла на 13%, с 185,69 до 209,89 млрд рублей, чистая прибыль — в 2,3 раза, с 11,5 до 26,9 млрд рублей. В компании это связывали с «эффективным управлением затратами».

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    МегаФонФАСАнтимонопольная службаПовышение тарифов
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    Комментарии 33

    Гость25 Сен 2023 в 14:21
    При этом связь всё хуже, реклама всё блевотнее.
    +0−0
    ProstoZloy25 Сен 2023 в 14:17
    10%? Ржунимагу! Иные продукты за один месяц более 10% в цене прибавляют, но ФАС это не беспокоит.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 14:14
    если я верно понимаю ситуэйшн, то компания закладывала в установку дорогое евпроп. оборулование в силу понятных причин перешли на дешевый китай, сэкономили, это пролезло в отчетность. другой вопрос что станет с этой отчетностью спустя год-два, когда начнутся вылеты и потребуются рмонты и замены китайщины?
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