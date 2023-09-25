    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    772мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.04eur102.25

    Через час после нападения на полицейского в Колпино другой мужчина с ножом ранил двух прохожих на юге Петербурга

    6786
    34 комментария

    Мужчину и женщину отправил в больницу с разницей в 10 минут пешеход на юге Петербурга. Со своими жертвами он был незнаком.

    Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, около 11 утра скорую вызвали на Прилукскую улицу, 3. Там неизвестный ранил ножом мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

    А через 10 минут у дома 226 по Лиговскому проспекту тот же мужчина напал на девушку. Она также получила ножевое ранение. В состоянии средней тяжести её увезли в больницу.

    Подозреваемого сотрудники полиции задержали по горячим следам. Он оказался 37-летним местным жителем.

    По предварительной информации, после задержания подозреваемый сообщил, что, если бы его не взяли, он продолжал был «всех резать и дальше».

    Утром в Колпино мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Полицейского госпитализировали. Подозреваемый в полиции сообщил, что его послали Зевс и Кремль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НападениеНож
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 34

    GRAY25 Сен 2023 в 13:52
    Почему-то раньше "гуляющих с ножами" задерживали до нападения, а не после... Полицейский отбиля и выжил, у прохожих шансов меньше!
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 13:47
    Какой кошмар творится. Из дома страшно выходить.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 13:40
    Осеннее обострение
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close