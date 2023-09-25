Через час после нападения на полицейского в Колпино другой мужчина с ножом ранил двух прохожих на юге Петербурга

Мужчину и женщину отправил в больницу с разницей в 10 минут пешеход на юге Петербурга. Со своими жертвами он был незнаком.



Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, около 11 утра скорую вызвали на Прилукскую улицу, 3. Там неизвестный ранил ножом мужчину. Пострадавшего госпитализировали.



А через 10 минут у дома 226 по Лиговскому проспекту тот же мужчина напал на девушку. Она также получила ножевое ранение. В состоянии средней тяжести её увезли в больницу.



Подозреваемого сотрудники полиции задержали по горячим следам. Он оказался 37-летним местным жителем.

