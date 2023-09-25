В России из-за уровня инфляции пенсии проиндексируют на 7,5 процента

В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%. Именно таким, по прогнозам Минэкономразвития, будет уровень инфляции. Об этом 25 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 гг.



Изначальный проект бюджета изменили из-за роста инфляции. Согласно весенним прогнозам, ее уровень не должен был превысить 5,3% в 2023 году. Однако, по уточненным данным Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 7,5%. Поэтому вырастет и процент индексации пенсий. Так, с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличат на 1,6 тысячи рублей, она составит 23,4 тысячи рублей.