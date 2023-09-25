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    В России из-за уровня инфляции пенсии проиндексируют на 7,5 процента

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    22 комментария

    В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%. Именно таким, по прогнозам Минэкономразвития, будет уровень инфляции. Об этом 25 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 гг.

    Изначальный проект бюджета изменили из-за роста инфляции. Согласно весенним прогнозам, ее уровень не должен был превысить 5,3% в 2023 году. Однако, по уточненным данным Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 7,5%. Поэтому вырастет и процент индексации пенсий. Так, с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличат на 1,6 тысячи рублей, она составит 23,4 тысячи рублей.

    В целом же совокупный объем бюджета Социального фонда в 2024 году, по данным «Коммерсанта», составит 16,2 трлн рублей. Основную часть средств — 10 трлн рублей — потратят на выплату пенсий. На втором месте по объему расходов — поддержка семей с детьми. На выплаты единого пособия, материнского капитала и другие меры фонд закладывает более 2,2 трлн рублей. Затем идут расходы на выплаты по уходу за ребенком, декретных и больничных — около 1,1 трлн рублей.

    При этом часть выплат с 2024 года вырастет. Максимальный размер пособия по беременности увеличится до 565 тысяч рублей, по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 49 тысяч рублей. Это повышение связано с введением единого тарифа страховых взносов для работодателей.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает сохранение права на пособие по уходу за ребенком даже в случае выхода матери из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

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    Комментарии 22

    Гость25 Сен 2023 в 11:51
    Не помешало бы выдать пенсионерам по 10 тыс. к Новому году.
    +0−0
    27564035625 Сен 2023 в 11:51
    А для недостигших пенсионного возраста 0*1,075=0
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 11:47
    Зачем всё это делается ? Они по 400 т.р. в сумках у помоек оставляют. Лучше бы зарплату подняли людям.
    +0−1
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