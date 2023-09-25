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    Умер экс-министр экономики Евгений Ясин

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    Ушел из жизни бывший министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Об этом 25 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на его дочь Ирину.

    Ясину было 89 лет. Прощание с ним состоится 28 сентября.

    В конце августа в телеграм-каналах появились слухи о том, что бывший министр находится в реанимации из-за «отека головного мозга и серьезных проблем с сердцем». Тогда Ирина Ясина в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что «всё хорошо».

    Евгений Ясин — один из главных реформаторов 90-х годов, который участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу Советского Союза к рыночной экономике. В 1994–1997-е годы занимал должность министра экономики России в правительстве Виктора Черномырдина. Доктор экономических наук, профессор. В 2017 году экономист давал интервью «Фонтанке», где размышлял о плане Алексея Кудрина по переходу России к новой экономике, а также о необходимости реформ.

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