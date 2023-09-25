    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.04eur102.25

    Умер последний «крестный отец» Мессина Денаро

    1841
    4 комментария

    Один из главарей мафиозной группировки «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро скончался в больнице Сан-Сальваторе итальянского города Л'Акуила, куда его перевели 8 августа прошлого года, сообщает 25 сентября La Stampa. По данным газеты, у Денаро была тяжелая стадия рака толстой кишки.

    «В последнее время врачи решили приостановить лечение и продолжить только обезболивающую терапию», — пишет La Stampa.

    Он находился в бегах с лета 1993 года. После резни мафии в Риме, Милане и Флоренции он написал своей тогдашней девушке Анжеле: «Ты услышишь обо мне, меня представят чертом, но это все ложь». Он был арестован спустя 30 лет после тех событий, 16 января 2023 года, в частной клинике Маддалена в Палермо. Денаро не оказал сопротивления при задержании. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала арест Денаро «большой победой государства».

    Лидер «Коза ностры» был приговорен к пожизненному сроку за убийства и организацию терактов в Риме, Милане, во Флоренции и на Сицилии, к которым мафия прибегала для оказания давления и устрашения властей. В 2020 году суд признал Денаро причастным к организации убийства судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МафияМафиозиМаттео Мессина Денаро
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость25 Сен 2023 в 12:14
    Эх, не дожил комиссар Каттани до этих славных дней
    +0−0
    27564035625 Сен 2023 в 11:49
    В смысле "последний"? Мафии в Италии больше нет?
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 11:24
    Слишком о себе большого мнения многие.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close