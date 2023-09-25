Умер последний «крестный отец» Мессина Денаро

Один из главарей мафиозной группировки «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро скончался в больнице Сан-Сальваторе итальянского города Л'Акуила, куда его перевели 8 августа прошлого года, сообщает 25 сентября La Stampa. По данным газеты, у Денаро была тяжелая стадия рака толстой кишки.
«В последнее время врачи решили приостановить лечение и продолжить только обезболивающую терапию», — пишет La Stampa.
Он находился в бегах с лета 1993 года. После резни мафии в Риме, Милане и Флоренции он написал своей тогдашней девушке Анжеле: «Ты услышишь обо мне, меня представят чертом, но это все ложь». Он был арестован спустя 30 лет после тех событий, 16 января 2023 года, в частной клинике Маддалена в Палермо. Денаро не оказал сопротивления при задержании. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала арест Денаро «большой победой государства».
Лидер «Коза ностры» был приговорен к пожизненному сроку за убийства и организацию терактов в Риме, Милане, во Флоренции и на Сицилии, к которым мафия прибегала для оказания давления и устрашения властей. В 2020 году суд признал Денаро причастным к организации убийства судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году.