В «Комитете по расширению НАТО» требуют бомбить Белград? Объясняем, в чем дело

Очередное обострение в Косово спровоцировало не только стрельбу с жертвами, но и повысило политический градус. СМИ сообщили о том, что некий председатель «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал альянс «подготовить интервенцию против Сербии» и бомбить Белград «прямо сейчас». Однако едва ли в высоких кабинетах услышат его воззвание, ведь отношения к союзникам он не имеет.
На сайте НАТО сказано, что в структуру альянса входят «все военные органы и подразделения, вовлеченные и используемые для реализации политических решений, имеющих военные последствия». Никакого «комитета по расширению» в списке нет. У Евросоюза такой структуры тоже нет.
Сам Гюнтер Фелингер в соцсетях (в которых очень активно высказывается) указан как австрийский экономист и глава неправительственной некоммерческой организации, которой и является его «комитет». Занимал пост генерального секретаря Ассоциации малых и средних предприятий (МСП) Европейской народной партии. Его биография представлена на сайте европейской «Выставки инвестиционного менеджмента». Среди прочего в ней говорится, что Фелингер «занимается экономическими реформами и политикой малого и среднего бизнеса в европейских странах с переходной экономикой», в том числе Косово, Албании и на Украине. А также «проявляет большой интерес к энергетической и инфраструктурной политике в Центральной и Восточной Европе», ведет свой YouTube-канал, где пропагандирует необходимость расширения НАТО и ЕС, отказа Австрии от нейтралитета и борьбы с Россией, Ираном и Китаем. Свою позицию называет «доктриной Фелингера».
В российских СМИ его стали цитировать не так давно. В начале сентября Фелингер в свете обострения в Карабахе призвал Армению присоединиться к НАТО и просил президента США Джо Байдена «защитить» республику.
В МИД Армении тогда заявили, что Ереван сотрудничает с НАТО, однако речи о вступлении в альянс не идет. Заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян тогда отмечал, что Фелингер «не является представителем НАТО», а всего лишь «руководитель общественной организации, в наименовании которой присутствует слово НАТО».
Представитель пресс-службы НАТО Даниэле Риджио подтвердил изданию «Новости Армении», что Фелингер не имеет официальной связи с НАТО.