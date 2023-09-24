В «Комитете по расширению НАТО» требуют бомбить Белград? Объясняем, в чем дело

Очередное обострение в Косово спровоцировало не только стрельбу с жертвами, но и повысило политический градус. СМИ сообщили о том, что некий председатель «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал альянс «подготовить интервенцию против Сербии» и бомбить Белград «прямо сейчас». Однако едва ли в высоких кабинетах услышат его воззвание, ведь отношения к союзникам он не имеет.



На сайте НАТО сказано, что в структуру альянса входят «все военные органы и подразделения, вовлеченные и используемые для реализации политических решений, имеющих военные последствия». Никакого «комитета по расширению» в списке нет. У Евросоюза такой структуры тоже нет.