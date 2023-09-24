Макрон: Франция отзывает посла в Нигере и выведет войска из страны

Франция прекратит военное сотрудничество с Нигером и выведет войска до конца года. Об этом 24 сентября заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.



Решение, по словам Макрона, связано с тем, что новые власти страны «больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом». «Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», – сказал президент, отвечая на вопрос о выводе военных с базы в Ниамее. Полный вывод войск планируется до конца года.



Он добавил, что Париж также решил отозвать своего посла в Нигере и персонал посольства в Ниамее, пишет ТАСС. Дипломаты в ближайшее время вернутся на Родину.

