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    Макрон: Франция отзывает посла в Нигере и выведет войска из страны

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    Франция прекратит военное сотрудничество с Нигером и выведет войска до конца года. Об этом 24 сентября заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

    Решение, по словам Макрона, связано с тем, что новые власти страны «больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом». «Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», – сказал президент, отвечая на вопрос о выводе военных с базы в Ниамее. Полный вывод войск планируется до конца года.

    Он добавил, что Париж также решил отозвать своего посла в Нигере и персонал посольства в Ниамее, пишет ТАСС. Дипломаты в ближайшее время вернутся на Родину.

    Ранее Agence France-Presse сообщило, что Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. Вывод из страны войск Франции и отзыв посла было в числе требований мятежников в этой африканской стране. Новые власти также объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией.

    Напомним, в Нигере в конце июля произошел переворот — военные захватили президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером государства объявили главу президентской гвардии генерала Абдурахмана Чиани. Вскоре военные Нигера объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию. Президент Франции Макрон заявил, что его страна готова поддержать любые усилия ЭКОВАС (экономическое сообщество стран Западной Африки) для восстановления конституционного порядка в Нигере, в том числе и военные. Однако анонсируемого вторжения так и не произошло.

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    _ixform24 Сен 2023 в 22:12
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