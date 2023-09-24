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    Настоящее чудо. Пенсионерка выжила после 8 дней в лесу в Ленобласти

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    17 комментариев

    Пенсионерка из Ленобласти найдена в лесу живой после восьми дней поисков, сообщили «Фонтанке» 24 сентября в «ЛизаАлерт». Поисковики называют это чудом.

    Как следует из информации на сайте поисково-спасательного отряда, 73-летняя Ирина Борисовна пропала в прошлое воскресенье, 17 сентября. Утром ушла за грибами в Приозерском районе Ленобласти. В ночь пропажи прошёл мощный ливень, в лесу видели медведей, а по ночам было холодно.

    Несмотря ни на что пенсионерку искали всеми доступными силами, работали «ЛизаАлерт», «Экстремум», «Отклик», ПСО Приозерский, ВПСО «Ангелы», поднимали вертолет над лесом, беспилотники с тепловизором и без. И в итоге нашли живой.

    Как рассказали «Фонтанке» в «ЛизаАлерт», утром 24 сентября в лес отправилась группа отряда вместе с местным жителем – они и наткнулись на пенсионерку.

    «Она даже не лежала, а сидела. В сознании. Для человека, который неделю провел в лесу она просто в фантастической форме — контактная, разговаривает», – рассказали в «ЛизаАлерт» «Фонтанке».

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    Пенсионерку доставили в больницу, к ней уже едут родственники.

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    Комментарии 17

    GRAY24 Сен 2023 в 22:08
    Fontanka, через неделю рассказ пенсионерки "как я провела 8 дней в лесу" опубликуйте - возможно, кому-то он спасёт жизнь! Часто более молодые индивиды погибают от того, что стрессовой нагрузки не выдерживают!
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 22:01
    А зачем упаковали как труп?
    +0−1
    Вячеслав Русаков24 Сен 2023 в 21:58
    Пенсионеры - это сила! :))))
    +2−0
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