Настоящее чудо. Пенсионерка выжила после 8 дней в лесу в Ленобласти

Пенсионерка из Ленобласти найдена в лесу живой после восьми дней поисков, сообщили «Фонтанке» 24 сентября в «ЛизаАлерт». Поисковики называют это чудом.



Как следует из информации на сайте поисково-спасательного отряда, 73-летняя Ирина Борисовна пропала в прошлое воскресенье, 17 сентября. Утром ушла за грибами в Приозерском районе Ленобласти. В ночь пропажи прошёл мощный ливень, в лесу видели медведей, а по ночам было холодно.



Несмотря ни на что пенсионерку искали всеми доступными силами, работали «ЛизаАлерт», «Экстремум», «Отклик», ПСО Приозерский, ВПСО «Ангелы», поднимали вертолет над лесом, беспилотники с тепловизором и без. И в итоге нашли живой.

