Дзюба победил «Зенит», а после матча забыл, кто такой Семак. Как прошла игра против «Локомотива»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» неожиданно проиграл на «Газпром Арене» «Локомотиву». Победный мяч в ворота сине-бело-голубых забил уроженец Петербурга.

В матче 9 тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» изначально было заложено столько сюжетов, что можно было снимать короткометражку для Netflix. На первом плане, конечно же, нападающий железнодорожников Артем Дзюба — человек, который помог «Зениту» оформить четыре титула подряд и которого, несмотря на это, никто так до конца и не принял на «Газпром Арене». Он сам ответил «взаимностью» в своем прощальном ролике, порадовавшись, что своей игрой в Петербурге «подорвал пуканы у некоторых засранцев». Потом был наброс про «"Зенит" из Рио-де-Жанейро». В свою очередь бразильские легионеры петербургского клуба троллили уже самого Дзюбу, отмечая забитые голы этой фразой.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С другой стороны, Вильсон Изидор — бывший игрок «Локомотива», самовольно уехавший в Европу якобы из-за ситуации с атаками беспилотников на Москву, но через несколько дней перешедший в «Зенит». Столичные болельщики обвинили в предательстве, а футболист рекомендовал им сначала узнать ситуацию у руководства команды.



На этом фоне почти незаметен был защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, для которого эта игра была не менее важна, чем для Дзюбы. Наир — уроженец Петербурга, игравший до 10 лет в «Коломягах». Он тоже вышел в матче против «Зенита» и тоже не скрывал того, что это для него принципиальная игра. И так вышло, что именно он сыграл главную роль, а не Дзюба или Изидор.

С турнирной точки зрения обеим командам как воздух нужны были три очка: «Зенит» пытается догнать лидирующий «Краснодар», а «Локомотиву» пора выбираться из середины таблицы.



Всё внимание в первые минуты было приковано к Дзюбе. Он вышел на разминку последним из основы «Локомотива». Кому-то помахал, кому-то похлопал, обнялся с вратарем «Зенита» Александром Васютиным, ударил себя в грудь, глядя на Кержакова. Игроки «Локомотива» также дружелюбно встретили Изидора в сине-бело-голубой футболке. Ничто не предвещало «бойни», которую игроки вот-вот устроят.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Семак выпустил с первых минут такой состав: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Марио Фернандес, Вендел, Клаудиньо, Вильсон Изидор, Матео Кассьерра.

Команды начали без раскачки. «Зенит» ожидаемо захватил инициативу, постоянно нагнетая у ворот соперника. Уже на 9-й минуте петербуржцы могли выйти вперед: Изидор вырезал кросс с правого края, Кассьерра едва не перевел мяч в сетку, но чуть изменил его траекторию, а дальше Клаудиньо не сумел замкнуть. Еще шанс был у набегавшего к дальней штанге Дугласа, но Сергей Пиняев помешал ему.



У «Локомотива» главной движущей силой в первом тайме ожидаемо был Дзюба. За счет физической мощи он несколько раз оттеснял легких бразильских легионеров, выигрывая пространство и создавая себе моменты. Так на 12 минуте он оказался на секунду перед воротами, но чуть промедлил, а там уже подоспел Алип. «Локомотив» в целом смотрелся довольно здорово, не ушел в оборону и продолжал искать шансы впереди даже после пропущенного на 21 минуте гола — головой с подачи Караваева забил Кассьерра, упрочив свое лидерство в списке лучших бомбардиров.



У «Зенита» было еще много моментов, но с точностью у чужих ворот была беда. Во втором тайме игра продолжилась в прежнем ключе с той лишь разницей, что сине-бело-голубые почему-то позволили себе расслабиться и стали чаще ошибаться на своей половине. Какое-то время соперник прощал, «Зенит» же продолжал впустую обстреливать ворота «Локомотива». В итоге на 60 минуте Тикнизян обработал мяч и отдал пас назад. Прибежавший на ударную позицию Глушенков (недавно вышедший на замену) четко пробил под ближнюю штангу.



Совсем не шли дела в этой игре у Изидора. Партнеры несколько раз по ходу второго тайма создавали французу моменты, но тот просто не успевал за мячом. В итоге вместо него 66 минуте вышел Иван Сергеев. У россиянина получалось чуть лучше, но до гола тоже дело не дошло. В концовке он буквально несколько сантиметров не достал до мяча после прострела Кассьерры вдоль ворот. В другом моменте мяч после его удара из штрафной пролетел над ближней «девяткой».



«Локомотив» терпел, ждал и дождался на 91 минуте. Железнодорожники накрыли футболистов «Зенита», когда те вводили мяч из аута на своей половине. Тимур Сулейманов образцово отборолся с Барриосом, оттеснив того от мяча. Воспользовавшись этим, Глушенков вылетел к воротам под острым углом и прострелил к дальней штанге. Мяч в пустые ворота вколотил тот самый Тикнизян, начинавший когда-то играть в «Коломягах».

Концовка игры получилась огненной. Игроки несколько раз пытались подраться. Что-то особенно сильно задело обычно спокойного Сергеева: Ивана с трудом оттащили партнеры. Со скамейки запасных несколько раз пытался вырваться замененный по ходу встречи Дзюба, но тренеры его предусмотрительно удерживали за руку. По итогам потасовки Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален. «Зенит» две минуты играл в большинстве, но ничего не добился.



Уже после свистка спор разразился с новой силой. Тут Дзюба всё-таки влетел в толпу. Выглядело опасно, но обошлось. Буквально через минуту Артем дружелюбно жал руки игрокам «Зенита», празднуя победу над своей бывшей командой.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Игра разбилась на отрезки. Начали неплохо, дальше отдали инициативу, много позволяли соперникам. Второй тайм был лучше, но нам не хватало последней передачи, чтобы забить второй мяч. А в завершение ошиблись, пропустили. Такие матчи бывают. В этом сезоне их становится очень много. Будем работать, готовиться к следующему матчу. Поражение неприятное», — объяснял позже журналистам Сергей Семак.

И уже на выходе с арены вновь отличился Дзюба.



«Я просто счастлив! Помирился ли с Семаком? А кто это?» — заявил Артем, пробегая в микст-зоне мимо камер и диктофонов.

В итоге «Зенит» откатился со второго места на третье. Впереди у петербуржцев матч с «Оренбургом», который пройдет на выезде 30 сентября.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

