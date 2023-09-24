В Петербурге участник ДТП, в котором пострадал полицейский, арестован за неповиновение

Красногвардейский районный суд привлек к административной ответственности Алексея Аристова за неповиновение сотруднику полиции. Об этом 24 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Вечером 22 сентября Аристов попал в ДТП, о котором писала «Фонтанка». По предварительным данным, у
Аристов вину не признал и пояснил, что он находился в том месте в связи с ДТП. Пока составляли документы, он якобы был в патрульной машине, а затем вышел, чтобы сделать фото места аварии. В дальнейшем инспектор его одернул и сказал, что на дорогу выходить не надо, после чего к нему были применены спецсредства и физическая сила. Аристов уверяет, что неповиновение он не оказывал.
Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.