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    В Петербурге участник ДТП, в котором пострадал полицейский, арестован за неповиновение

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    7 комментариев

    Красногвардейский районный суд привлек к административной ответственности Алексея Аристова за неповиновение сотруднику полиции. Об этом 24 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Вечером 22 сентября Аристов попал в ДТП, о котором писала «Фонтанка». По предварительным данным, у дома 47, к. 1 по Индустриальному проспекту его Skoda врезалась в патрульный Hyundai Solaris, который наехал на 27-летнего инспектора и причинил ему травмы средней степени тяжести. Но арестовали его не за это, а за то, что мужчина стоял на проезжей части, отказываясь сесть в служебный автомобиль. Попутно Аристов хватал сотрудников за форму и толкался.

    Аристов вину не признал и пояснил, что он находился в том месте в связи с ДТП. Пока составляли документы, он якобы был в патрульной машине, а затем вышел, чтобы сделать фото места аварии. В дальнейшем инспектор его одернул и сказал, что на дорогу выходить не надо, после чего к нему были применены спецсредства и физическая сила. Аристов уверяет, что неповиновение он не оказывал.

    Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

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    Комментарии 7

    Гость24 Сен 2023 в 15:13
    Нервный Аристов .
    +0−0
    своих не бросаем24 Сен 2023 в 14:58
    он вроде ещё и синий был?
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 14:55
    Вину не признал? Добавить ещё статью?-за побег из полицейской машины,
    +2−0
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