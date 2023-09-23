Задержан водитель, который сбил инспектора ГИБДД на Индустриальном проспекте

Стали известны подробности ДТП на Индустриальном проспекте, в котором пострадал сотрудник ДПС. «Фонтанка» писала об этой аварии.

Неподалеку от дома 47 к.1, возле заправки, Skoda врезалась в патрульный автомобиль ДПС. В результате полицейский получил травму головы.



Как сообщили 22 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Skoda был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Официально это определит медосвидетельствование.



«Водитель Skoda совершил наезд на стоящий на обочине проезжей части патрульный автомобиль Hyundai Solaris, который был оборудован проблесковыми маячками в соответствии с Правилами дорожного движения. В результате столкновения, служебный автомобиль Hyundai Solaris двинулся вперед по инерции и совершил наезд на 27-летнего инспектора ГИБДД, который находился у автомобиля Mercedes и проводил проверку документов у его водителя», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.