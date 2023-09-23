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    Задержан водитель, который сбил инспектора ГИБДД на Индустриальном проспекте

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    1 комментарий

    Стали известны подробности ДТП на Индустриальном проспекте, в котором пострадал сотрудник ДПС. «Фонтанка» писала об этой аварии.

    Неподалеку от дома 47 к.1, возле заправки, Skoda врезалась в патрульный автомобиль ДПС. В результате полицейский получил травму головы.

    Как сообщили 22 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Skoda был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Официально это определит медосвидетельствование.

    «Водитель Skoda совершил наезд на стоящий на обочине проезжей части патрульный автомобиль Hyundai Solaris, который был оборудован проблесковыми маячками в соответствии с Правилами дорожного движения. В результате столкновения, служебный автомобиль Hyundai Solaris двинулся вперед по инерции и совершил наезд на 27-летнего инспектора ГИБДД, который находился у автомобиля Mercedes и проводил проверку документов у его водителя», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

    Пострадавший инспектор ГИБДД госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а водитель Skoda задержан на месте происшествия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

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    ДТППострадал инспектор ГИБДД
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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!23 Сен 2023 в 01:11
    все так и поверили как обычно.
    +2−0
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