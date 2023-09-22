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    Очевидцы: полицейский разбил голову в ДТП на Индустриальном

    1999
    9 комментариев

    Авария с участием машины ДПС произошла вечером 22 сентября у Индустриального моста, неподалеку от дома 47 к.1. Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП», возле заправки Skoda врезалась в патрульный автомобиль.

    Автор поста рассказал, что в результате полицейский получил травму головы. На видео видно, что пострадавший сидит на асфальте. На место происшествия приехали четыре экипажа полиции, две скорые и пожарная машина.

    Судя по «Яндекс. Картам», пробки там уже нет.

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    «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 9

    Инкогнито202122 Сен 2023 в 22:07
    встряхнул лампочку
    +0−0
    А1357922 Сен 2023 в 21:51
    А если бы не нарушал п.2.1.2 ПДД, голова была бы цела. Но, поскольку сотрудники ГИБДД смелые, а ремни придумали трусы, то требования ПДД для них, смелых, не подходят)
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 21:38
    Ну вот, по заголовку я решил, что опять чью-то голову, а оказалось, что свою.
    +0−0
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