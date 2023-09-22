Очевидцы: полицейский разбил голову в ДТП на Индустриальном

Авария с участием машины ДПС произошла вечером 22 сентября у Индустриального моста, неподалеку от дома 47 к.1. Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП», возле заправки Skoda врезалась в патрульный автомобиль.
Автор поста рассказал, что в результате полицейский получил травму головы. На видео видно, что пострадавший сидит на асфальте. На место происшествия приехали четыре экипажа полиции, две скорые и пожарная машина.
Судя по «Яндекс. Картам», пробки там уже нет.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.