Беспилотник атаковал административное здание в Курске

Украинский беспилотник атаковал административное здание в центральном округе Курска. Об этом утром 24 сентября рассказал губернатор региона Роман Старовойт.



По его словам, в результате незначительно пострадала крыша. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. О пострадавших не сообщается.



Напомним, 22 сентября после ракетной атаки на Севастополь было повреждено здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести. В центре города перекрывали движение, чтобы вывезти на полигон и уничтожить часть одной из сбитых российской ПВО ракет. В субботу в Севастопольском парке обнаружили часть сбитой ракеты.

