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    Боевые действия

    Беспилотник атаковал административное здание в Курске

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    14 комментариев

    Украинский беспилотник атаковал административное здание в центральном округе Курска. Об этом утром 24 сентября рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

    По его словам, в результате незначительно пострадала крыша. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. О пострадавших не сообщается.

    Напомним, 22 сентября после ракетной атаки на Севастополь было повреждено здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести. В центре города перекрывали движение, чтобы вывезти на полигон и уничтожить часть одной из сбитых российской ПВО ракет. В субботу в Севастопольском парке обнаружили часть сбитой ракеты.

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    Комментарии 14

    Гость24 Сен 2023 в 12:07
    в результате незначительно пострадала крыша старовойта
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 12:01
    Очень хорошо, но мало!
    +1−1
    Гость24 Сен 2023 в 11:51
    Сегодня в Курске праздник - день города.
    +1−0
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