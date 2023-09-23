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    В Севастопольском парке обнаружена часть сбитой ракеты. Район оцеплен, губернатор просит сохранять спокойствие

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    9 комментариев

    В Севастополе снова обнаружена часть сбитой ракеты. Как сообщил 23 сентября губернатор города Михаил Развожаев, опасная находка ждет прибытия саперов в парке Учкуевка.

    «Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

    Утро субботы в Севастополе выдалось неспокойным. Около 09:00 мск губернатор города Михаил Развожаев сообщил о срабатывании ПВО. Он уточнил, что ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке.

    В 9:37 появилось новое сообщение. Губернатор предупредил севастопольцев о ракетной угрозе. Развожаев напомнил правила поведения при воздушной тревоге.

    В 10:02 в телеграм-канале Развожаева появилось еще одно сообщение с пометкой «срочно»: «Отбой ракетной опасности!»

    Но уже в 10:07 севастопольцы снова напряглись, поскольку губернатор сообщил: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Снова ракетная и воздушная опасность!»

    В 10:21 в Севастополе был дан «отбой» ракетной опасности.

    Напомним, 22 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке, в результате которой был поврежден штаб Черноморского флота. В здании начался пожар. Пропавшим без вести объявлен один военнослужащий. В центре города перекрывали движение, чтобы вывезти на полигон и уничтожить часть одной из сбитых российской ПВО ракет.

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    Комментарии 9

    Гость23 Сен 2023 в 13:37
    «Нас варят как лягушку»: почалось в Севастополе аукнется в Москве. В РФ начали что-то подозревать
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 13:37
    разбудите Димитрия Анатольича.
    Срочно нужен грозный пост в твиттере.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 13:33
    Yes
    +0−0
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