В Севастопольском парке обнаружена часть сбитой ракеты. Район оцеплен, губернатор просит сохранять спокойствие

Утро субботы в Севастополе выдалось неспокойным. Около 09:00 мск губернатор города Михаил Развожаев сообщил о срабатывании ПВО. Он уточнил, что ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке.

«Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В Севастополе снова обнаружена часть сбитой ракеты. Как сообщил 23 сентября губернатор города Михаил Развожаев, опасная находка ждет прибытия саперов в парке Учкуевка.

В 10:02 в телеграм-канале Развожаева появилось еще одно сообщение с пометкой «срочно»: «Отбой ракетной опасности!»

В 9:37 появилось новое сообщение. Губернатор предупредил севастопольцев о ракетной угрозе. Развожаев напомнил правила поведения при воздушной тревоге.

Но уже в 10:07 севастопольцы снова напряглись, поскольку губернатор сообщил: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Снова ракетная и воздушная опасность!»



В 10:21 в Севастополе был дан «отбой» ракетной опасности.

