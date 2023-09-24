«Вся улица в тумане». В Столярном переулке прорвало трубу с кипятком

В Адмиралтейском районе устраняют последствия коммунальной аварии. Утром 24 сентября очевидцы рассказали в телеграм-канале «Мегаполис» о горячих лужах и клубах пара у
Сообщение о «технологическом нарушении» поступило в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 08:32. В пресс-службе компании рассказали, что их специалисты оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Место аварии огородили.
«На данный момент организовываются ремонтные работы, подача горячего водоснабжения осуществляется по одному трубопроводу», — добавили в «Теплосети».
Если вы заметили парение или вытекание горячей воды, не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, не заходите за ограждения и постарайтесь покинуть место происшествия, просят в компании. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций следует звонить в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного — 112).