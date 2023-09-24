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    «Вся улица в тумане». В Столярном переулке прорвало трубу с кипятком

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    4 комментария

    В Адмиралтейском районе устраняют последствия коммунальной аварии. Утром 24 сентября очевидцы рассказали в телеграм-канале «Мегаполис» о горячих лужах и клубах пара у дома 13 в Столярном переулке.

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    Сообщение о «технологическом нарушении» поступило в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 08:32. В пресс-службе компании рассказали, что их специалисты оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Место аварии огородили.

    «На данный момент организовываются ремонтные работы, подача горячего водоснабжения осуществляется по одному трубопроводу», — добавили в «Теплосети».

    Если вы заметили парение или вытекание горячей воды, не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, не заходите за ограждения и постарайтесь покинуть место происшествия, просят в компании. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций следует звонить в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного — 112).

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    Комментарии 4

    Гость24 Сен 2023 в 11:34
    Осень, прозрачное утро,
    Небо как будто в тумане,
    Даль из тонов перламутра,
    Солнце холодное, дальнее.

    Где наша первая встреча,
    Яркая, острая, тайная?
    +0−0
    AlexZzz24 Сен 2023 в 10:55
    Жаль тут нельзя постить фото - у меня есть фотография, как в том же самом месте несколько лет назад фонтан был.
    Залепуха - вот как это называется.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 10:34
    каждый год по нескольку раз там прорывает трубы. При этом коммунальные платежи в этих домах просто огромные. Очевидно, когда водичка бьёт фонтаном, просто жителям ставят это в счёт.
    +0−0
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