В Петербурге прошел чемпионат по скейтбордингу. Смотрите, как это было

В Петербурге завершился чемпионат города по скейтбордингу в дисциплине «Парк». Соревнования проходили 23 сентября в скейт-парке «Бетанкур плаза» под мостом Бетанкура.
Золотую медаль у девушек завоевала Татьяна Стырова, серебро — Анастасия Антонова, бронзу — Дарья Фукалова. У мужчин победу одержал Илья Кучин, второе место занял Георгий Зарев, третье — Егор Голубев.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Соревнования стали отборочными в сборную города, которая со 2 по 8 октября примет участие в чемпионате России в Кисловодске.
Ранее Международная федерация скейтбординга (World Skate) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Скейтбординг впервые появился в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году.