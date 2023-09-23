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    В Петербурге прошел чемпионат по скейтбордингу. Смотрите, как это было

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    5 комментариев

    В Петербурге завершился чемпионат города по скейтбордингу в дисциплине «Парк». Соревнования проходили 23 сентября в скейт-парке «Бетанкур плаза» под мостом Бетанкура.

    Золотую медаль у девушек завоевала Татьяна Стырова, серебро — Анастасия Антонова, бронзу — Дарья Фукалова. У мужчин победу одержал Илья Кучин, второе место занял Георгий Зарев, третье — Егор Голубев.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Соревнования стали отборочными в сборную города, которая со 2 по 8 октября примет участие в чемпионате России в Кисловодске.

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    Ранее Международная федерация скейтбординга (World Skate) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Скейтбординг впервые появился в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году.

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    Комментарии 5

    Гость23 Сен 2023 в 23:15
    Ну сами подумайте, сколько человек занимается метанием молота, например, или ядра, и сколько скейтбордом?
    Причем скейт популярен уже лет сорок, а метателей все столько же.
    Но метатели присутствуют на Олимпиадах, пусть и в своём уголке, огороженном сеткой, а скейт ну вот только-только признают в спортивном официозе.
    Скейты продают повсеместно, а молот или ядро для метания вы хоть раз в продаже видели?
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 23:04
    Это все напоминает..знаете вот как гопника привести в приличную семью..и он вроде как старается а нет нет да и поправит прилюдно рукой в штанах хозяйство..или там выразится на уголовном языком ..точно такая же только обратная песня..когда хотят уличные виды спорта как то окультурить чтоли??какой чемпионат скейт эт уличное разхвлечение..тчк
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 22:51
    Когда же уже наконец Фонтанка начнет давать анонсы городских спортивных мероприятий?
    +0−0
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