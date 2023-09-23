В Астраханской области девушка выжила после падения с 8-го этажа

В Астраханской области девушка упала с 8-го этажа и осталась жива, передает 23 сентября РИА Новости.
Врачи местной Александро-Мариинской больницы называют это «настоящим чудом». Молодая женщина стала жертвой несчастного случая: она мыла окна и поскользнулась, сообщили агентству в региональном Минздраве.
Когда скорая привезла пострадавшую в больницу, компьютерная томография выявила ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, а также закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение. И это еще не все диагнозы. Состояние девушки медики оценили как критическое.
«Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на её спасение. За жизнь боролись всей больницей», — рассказал врач-травматолог.
В итоге жизнь пациентки удалось спасти. Спустя месяц после падения в левой ноге полностью восстановлены двигательные функции. В правой — сила снижена, ходить пострадавшая пока не может.