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    В Астраханской области девушка выжила после падения с 8-го этажа

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    6 комментариев

    В Астраханской области девушка упала с 8-го этажа и осталась жива, передает 23 сентября РИА Новости.

    Врачи местной Александро-Мариинской больницы называют это «настоящим чудом». Молодая женщина стала жертвой несчастного случая: она мыла окна и поскользнулась, сообщили агентству в региональном Минздраве.

    Когда скорая привезла пострадавшую в больницу, компьютерная томография выявила ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, а также закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение. И это еще не все диагнозы. Состояние девушки медики оценили как критическое.

    «Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на её спасение. За жизнь боролись всей больницей», — рассказал врач-травматолог.

    В итоге жизнь пациентки удалось спасти. Спустя месяц после падения в левой ноге полностью восстановлены двигательные функции. В правой — сила снижена, ходить пострадавшая пока не может.

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    Падение с 8 этажаАстраханская областьДевушка выпала в окно
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    Комментарии 6

    Гость23 Сен 2023 в 22:03
    Потомучто окна как и обои клеить надо вдвоем..жена моет муж на диване помогает..морально поддерживает..посмотрите статистику не у одной семейной пары жена с окна при мытье окна не падает..да кричит..да недовольная что она одна работает..но зато жива и любима мужем..тчк
    +0−1
    Гость23 Сен 2023 в 21:47
    Даже окна мыть надо с умом
    +0−0
    28024381123 Сен 2023 в 21:44
    Ужас! Искренне ей сочувствую, т. к. жить инвалиду-опорнику в рассеюшке невозможно((( Собственный опыт(
    +2−0
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