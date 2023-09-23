По делу о взятке от проститутки в суд в Петербурге привезли еще двоих полицейских. Но лишь один из них попал в СИЗО

Октябрьский райсуд рассмотрел еще два ходатайства об избрании меры пресечения сотрудникам полиции по делу о получении взятки.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 сентября, оперативника уголовного розыска Красногвардейского УМВД Павла Чепуркина следствие просило отправить под арест. Полицейский вину в предъявленном обвинении в получении взятки не признал.
Суд ходатайство следствия удовлетворил.
А вот третьему фигуранту дела Пронину следствие просило меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый и защитник просили запрет определенных действий.
Суд отправил Пронина под домашний арест.
Ранее суд отправил под стражу замначальника отдела уголовного розыска Красногвардейского УМВД Теймура Гусейнова по делу о получении взятки. Якобы в период с августа по сентябрь он получил 100 тысяч рублей от гражданки, которая не хотела, чтобы её привлекали за проституцию.