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    По делу о взятке от проститутки в суд в Петербурге привезли еще двоих полицейских. Но лишь один из них попал в СИЗО

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    Октябрьский райсуд рассмотрел еще два ходатайства об избрании меры пресечения сотрудникам полиции по делу о получении взятки.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 сентября, оперативника уголовного розыска Красногвардейского УМВД Павла Чепуркина следствие просило отправить под арест. Полицейский вину в предъявленном обвинении в получении взятки не признал.

    Суд ходатайство следствия удовлетворил.

    А вот третьему фигуранту дела Пронину следствие просило меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый и защитник просили запрет определенных действий.

    Суд отправил Пронина под домашний арест.

    Ранее суд отправил под стражу замначальника отдела уголовного розыска Красногвардейского УМВД Теймура Гусейнова по делу о получении взятки. Якобы в период с августа по сентябрь он получил 100 тысяч рублей от гражданки, которая не хотела, чтобы её привлекали за проституцию.

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    Взятка в полицииПроститутки
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    Комментарии 5

    Гость23 Сен 2023 в 19:07
    У Пронина диаспора мощная! И сильнее, чем у Гусейнова...
    +0−1
    Гость23 Сен 2023 в 18:59
    Вот я одного понять не могу - что плохого в том, что кто-то занимается любимым делом, тем более на удовольствие кому-то неудоалетворенному? И почему за это надо преследовать? Преследуют мораль, тогда и депутатов всех уровней тоже надо проверить на соответствие! Особенно хинштейн у меня вызывает стойкое недоверие.
    +0−0
    своих не бросаем23 Сен 2023 в 18:55
    и тут аульный вперемешку с квлхозом
    +1−0
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