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    Человека в жабо и треуголке полиция Петербурга с Дворцовой площади переместила в 21 век

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    8 комментариев

    На Дворцовой площади сотрудники полиции задержали мужчину, который под видом фотосессии обманул туриста на 4 тысячи рублей.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 сентября, инцидент произошел днем 16 сентября с жителем Ульяновской области. Мужчина гулял в центре, и на Дворцовой площади около двух дня к нему подошел человек в жабо и треуголке. Он смог убедить приезжего предоставить доступ к его телефону и списал со счета 4 тысячи рублей.

    Турист обратился в полицию. Его обидчик, который тоже оказался приезжим, но из Ярославля, был задержан на следующий день на Дворцовой площади. В отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

    Его задержание попало на видео.

    пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    По данным ГУ МВД, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    «Фонтанка» писала о том, как работает в Петербурге бизнес на ряженых в тексте «Град Петров». И о том, что фотосессии с ряжеными входят в топ-5 основных «разводок» туристов на деньги.

    Полиция борется с «Петрами» и «Екатеринами» в меру сил.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии 8

    Гость23 Сен 2023 в 11:28
    Зато какое фото на всю жизнь за 4000! 😂
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 11:26
    Они б ещё проверили продавцов "мытых" фруктов и арбузов, они на углу Грибоедова в газели фасуют грязную черешню в стаканчики и продают, на глазах у всех, даже в присутствии стоявших полицейских.
    Там такая антисанитария мама не горюй, а Роспотребнадзор МДТ проверяет🤦‍♂️
    +0−0
    radon23 Сен 2023 в 11:15
    Когда грамотно писать будут авторы?
    +1−0
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