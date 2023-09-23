Человека в жабо и треуголке полиция Петербурга с Дворцовой площади переместила в 21 век

На Дворцовой площади сотрудники полиции задержали мужчину, который под видом фотосессии обманул туриста на 4 тысячи рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 сентября, инцидент произошел днем 16 сентября с жителем Ульяновской области. Мужчина гулял в центре, и на Дворцовой площади около двух дня к нему подошел человек в жабо и треуголке. Он смог убедить приезжего предоставить доступ к его телефону и списал со счета 4 тысячи рублей.
Турист обратился в полицию. Его обидчик, который тоже оказался приезжим, но из Ярославля, был задержан на следующий день на Дворцовой площади. В отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Его задержание попало на видео.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По данным ГУ МВД, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.
«Фонтанка» писала о том, как работает в Петербурге бизнес на ряженых в тексте «Град Петров». И о том, что фотосессии с ряжеными входят в топ-5 основных «разводок» туристов на деньги.
Полиция борется с «Петрами» и «Екатеринами» в меру сил.