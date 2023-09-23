Человека в жабо и треуголке полиция Петербурга с Дворцовой площади переместила в 21 век

На Дворцовой площади сотрудники полиции задержали мужчину, который под видом фотосессии обманул туриста на 4 тысячи рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 сентября, инцидент произошел днем 16 сентября с жителем Ульяновской области. Мужчина гулял в центре, и на Дворцовой площади около двух дня к нему подошел человек в жабо и треуголке. Он смог убедить приезжего предоставить доступ к его телефону и списал со счета 4 тысячи рублей.



Турист обратился в полицию. Его обидчик, который тоже оказался приезжим, но из Ярославля, был задержан на следующий день на Дворцовой площади. В отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

