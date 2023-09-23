Фестиваль кино, песни и опера. Куда пойти в эти выходные в Петербурге

Выходные наступили, не время сидеть дома. Публикуем для вас афишу на последние тёплые деньки. Смотрите, куда сходить, и берите с собой друзей.
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Выходные наступили, не время сидеть дома. Публикуем для вас афишу на последние тёплые деньки. Смотрите, куда сходить, и берите с собой друзей.
Полный календарь событий вы найдете здесь.
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