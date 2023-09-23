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    Капитон и апельсин. Вы точно хотели увидеть, как завтракает капибара

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    Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились кадрами, как завтракает капибара Капитоша. Видео опубликовали 22 сентября.

    Судя по всему, Капитошу планировали снять незаметно. Однако внимательный грызун сразу решил узнать, кто же пришел к нему в гости ранним утром.

    В зоопарке Капитошу описывают как очень любопытного и дружелюбного зверя. В основном, как и другие капибары, он питается свежей сочной травой и ветками ивы. Капитоша любит сладкие фрукты: дыню, нектарины, яблоки и сливы. Однако его безусловный фаворит — апельсин, каждый день на завтрак ему достается долька.

    Ленинградский зоопарк

    У Капитоши нелегкая судьба. Он родился 20 марта, но мать от него отказалась. В дикой природе такие малыши погибают, но в зоопарке у капибары появился шанс. Первые две недели малыш жил у зоотехника Ирины Ильиной, которая подарила ему материнскую любовь и заботу. Впервые Капитошу показали посетителям Ленинградского зоопарка в июле.

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    Капибара КапитонЛенинградский зоопарк
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    Комментарии 1

    triton197723 Сен 2023 в 01:20
    Жаден Капитон до апельсину))
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