Капитон и апельсин. Вы точно хотели увидеть, как завтракает капибара

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились кадрами, как завтракает капибара Капитоша. Видео опубликовали 22 сентября.
Судя по всему, Капитошу планировали снять незаметно. Однако внимательный грызун сразу решил узнать, кто же пришел к нему в гости ранним утром.
В зоопарке Капитошу описывают как очень любопытного и дружелюбного зверя. В основном, как и другие капибары, он питается свежей сочной травой и ветками ивы. Капитоша любит сладкие фрукты: дыню, нектарины, яблоки и сливы. Однако его безусловный фаворит — апельсин, каждый день на завтрак ему достается долька.
У Капитоши нелегкая судьба. Он родился 20 марта, но мать от него отказалась. В дикой природе такие малыши погибают, но в зоопарке у капибары появился шанс. Первые две недели малыш жил у зоотехника Ирины Ильиной, которая подарила ему материнскую любовь и заботу. Впервые Капитошу показали посетителям Ленинградского зоопарка в июле.