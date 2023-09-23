Капитон и апельсин. Вы точно хотели увидеть, как завтракает капибара

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились кадрами, как завтракает капибара Капитоша. Видео опубликовали 22 сентября.



Судя по всему, Капитошу планировали снять незаметно. Однако внимательный грызун сразу решил узнать, кто же пришел к нему в гости ранним утром.

В зоопарке Капитошу описывают как очень любопытного и дружелюбного зверя. В основном, как и другие капибары, он питается свежей сочной травой и ветками ивы. Капитоша любит сладкие фрукты: дыню, нектарины, яблоки и сливы. Однако его безусловный фаворит — апельсин, каждый день на завтрак ему достается долька.