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    Канада против «Юнармии» и МГИМО. Оттава вводит новые антироссийские санкции

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    7 комментариев

    Канада расширила санкционный список. В него попали 42 физических лица и 21 юрлицо из России, в частности, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай» и «Юнармия». Список опубликован 22 сентября на сайте МИД Канады.

    В санкционный список также вошли СМИ «Взгляд» и «Комсомольская правда», общественная организация «Молодая гвардия Единой России»; департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; Ковровский механический завод; ВПО «Точмаш» и другие организации и компании.

    Не совсем понятно почему, но именно по «Юнармии» Канада ударила дважды — в санкционный список физлиц включили олимпийского чемпиона по гимнастике Никиту Нагорного (он возглавляет штаб «Юнармии»).

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    СанкцииКанадаЮнармия
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    Комментарии 7

    Гость23 Сен 2023 в 00:10
    МГИМО капут.
    +0−0
    Вячеслав Русаков23 Сен 2023 в 00:05
    Над Канадой, над Канадой
    Солнце низкое садится.
    Мне уснуть давно бы надо, —
    Отчего же мне не спится?
    Над Канадой небо сине,
    Меж берез дожди косые…
    Хоть похоже на Россию,
    Только все же — не Россия...

    (С)
    +2−0
    Гость22 Сен 2023 в 23:48
    Хотим, как в Канаде!..)
    +2−0
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