Канада против «Юнармии» и МГИМО. Оттава вводит новые антироссийские санкции

Канада расширила санкционный список. В него попали 42 физических лица и 21 юрлицо из России, в частности, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай» и «Юнармия». Список опубликован 22 сентября на сайте МИД Канады.



В санкционный список также вошли СМИ «Взгляд» и «Комсомольская правда», общественная организация «Молодая гвардия Единой России»; департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; Ковровский механический завод; ВПО «Точмаш» и другие организации и компании.

