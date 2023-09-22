Канада против «Юнармии» и МГИМО. Оттава вводит новые антироссийские санкции

Канада расширила санкционный список. В него попали 42 физических лица и 21 юрлицо из России, в частности, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай» и «Юнармия». Список опубликован 22 сентября на сайте МИД Канады.
В санкционный список также вошли СМИ «Взгляд» и «Комсомольская правда», общественная организация «Молодая гвардия Единой России»; департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; Ковровский механический завод; ВПО «Точмаш» и другие организации и компании.
Не совсем понятно почему, но именно по «Юнармии» Канада ударила дважды — в санкционный список физлиц включили олимпийского чемпиона по гимнастике Никиту Нагорного (он возглавляет штаб «Юнармии»).